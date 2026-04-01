Nestlé lanzó una herramienta digital llamada Stolen KitKat Tracker para que los consumidores puedan verificar si sus chocolates pertenecen al cargamento robado de 12 toneladas en Europa.

La plataforma, presentada en plena celebración de April Fool’s, fue aclarada por la marca como una medida real y no una broma.

“Esto no es una broma ni una farsa del April Fool´s. Alguien robó 12 toneladas de KitKats y queremos saber dónde están. Por eso, hemos creado un rastreador de KitKats robados que le permite comprobar si su chocolate pertenece al cargamento robado”. KitKat

Con solo ingresar el número de lote, los usuarios pueden confirmar si sus barras forman parte de las más de 413 mil piezas sustraídas durante su traslado de Italia a Polonia.

KitKat crea herramienta para saber si tu chocolate es de un cargamento robado (KitKat)

Así podrás saber si tu chocolate es de un cargamento robado en la herramienta creada por KitKat

A través de una herramienta creada por la propia marca KitKat de Nestlé podrás saber si tu chocolate es del cargamento que fue robado con 413 mil 793 barras de chocolates durante su ruta de Italia a Polonia.

Por lo que si quieres saber si tu chocolate KitKat es de un cargamento robado será muy fácil, siguiendo los pasos:

Acceder al siguiente link: https://nestletest.qualifioapp.com/quiz/1776232_2455/CDCG-KITKAT-STOLEN-FORM.html

Coloca el número de lote que se compone de 8 cifras y encontrarás en la parte de los datos de elaboración y caducación

Enter y te arrojará el resultado si tu chocolate es legal o robado

KitKat crea herramienta para saber si tu chocolate es de un cargamento robado (KitKat)

KitKat asegura que chocolates robados no representan riesgo para la salud

Ante la búsqueda de los cargamentos de chocolate robados, la marca KitKat, asegura que los productos no representan riesgo para la salud.

Por lo que de tener un chocolate KitKat robado en tus manos, tras verificar si pertenece al cargamento, no representarán un riesgo para la salud su consumo, sin embargo, deberás asegurarte que no esté abierto o intervenido.