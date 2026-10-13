OpenAI, empresa de inteligencia artificial, dio a conocer que recientemente encontraron un dispositivo espía en sus oficinas, por lo que contactaron al FBI para que revisara la situación.

De acuerdo con el informe de OpenAI, el dispositivo fue colocado por uno de sus empleados, el cual fue despedido y el FBI ya inició una investigación al respecto.

OpenAI informó al FBI que fue víctima de espionaje

A través de un comunicado en redes sociales, OpenAI anunció que recientemente fueron víctimas de espionaje, razón por la que contactaron al FBI.

OpenAI menciona que encontraron un dispositivo de grabación sofisticado en sus oficinas, el cual era propiedad de uno de sus empleados, quien ya fue despedido.

Espionaje a OpenAI (Especial)

Además, el mismo FBI procedió al arresto de esta persona y permanece bajo custodia mientras se realiza la investigación correspondiente de las autoridades.

Previo a la llegada de las autoridades, usaron sus propios sistemas de inteligencia artificial para saber la naturaleza del dispositivo y de dónde procedía.

Tras descubrir al empleado y remitirlo a las autoridades, agradecieron a estas por todo el apoyo brindado, al mismo tiempo que aseguraron seguir cooperando en la investigación en curso.

OpenAI afirma que no hubo filtraciones durante el espionaje

Si bien OpenAI señala que el dispositivo fue plantado desde hace varios días, no encontraron rastros de posibles filtraciones de información sensible.

OpenAI asegura que no se filtró información de usuarios, clientes o tema corporativos durante el espionaje que sufrieron recientemente.

Afirmando que se toman muy en serio este tipo de temas, así como la seguridad en general de los millones de datos de información que manejan todos los días.

Al mismo tiempo, declaran que sus sistemas de seguridad están diseñados para protegerlos de una “amplia gama de amenazas”, confiando plenamente en la inteligencia artificial.

Así que todos sus usuarios y relacionados pueden estar tranquilos de que sus datos e intereses están bien protegidos por la empresa de inteligencia artificial.