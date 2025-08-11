El nuevo termo y cilindro de Hello Kitty y sus amigos de Sanrio llega durante agosto de este 2025.

Y aquí te compartimos el precio y cómo conseguir los nuevos termos coleccionables de Bonafont y Hello Kitty.

Hello Kitty x Bonafont (Sanrio México Facebook @Sanrio México )

¿Cuál es el precio del nuevo termo y cilindro de Hello Kitty y Bonafont?

Bonafont lanzó 2 nuevos termos (morado y negro) y un cilindro (rojo) de Hello Kitty en una nueva promoción; sin embargo, Sanrio ya anunció la venta individual de la colección.

De acuerdo con Sanrio, el nuevo termo y cilindro de Hello Kitty aún no tienen un precio oficial, pero se espera que sea similar al de la colección pasada:

Termo de 900 ml Hello Kitty Negro: 290 pesos mexicanos

Termo de 900 ml Hello Kitty Morado: 290 pesos mexicanos

Cilindro de 600 ml Hello Kitty Rojo: 240 pesos mexicanos

Durante su preventa en promoción los termos y el cilindro de Hello Kitty tuvieron un costo de:

Garrafón de agua Natural Bonafont 20 l sin envase y un termo de 900 ml de Hello Kitty: 356 pesos mexicanos

Garrafón de agua Natural Bonafont 20 l sin envase y un cilindro de 600 ml de Hello Kitty: 246 pesos mexicanos.

Esta primera promoción fue exclusiva para compras en el sitio web de Bonafont del 04 al 08 de agosto de 2025 y con un límite de artículos.

¿Cómo conseguir el nuevo termo y cilindro de Hello Kitty y Bonafont?

La venta individual del nuevo termo y cilindro de Hello Kitty con Bonafont aún no cuenta con fecha o puntos de entrega oficial.

Sin embargo, la colección pasada de termos de Hello Kitty pudo conseguirse de manera directa con los repartidores de Bonafont en México.

De acuerdo con las cuentas oficiales en redes sociales de Sanrio, Bonafont compartirá esta información próximamente, pues cabe recordar, la preventa ocurrió en el sitio web