La actriz Erika Buenfil tiene un instinto desarrollado, pues cree que Luis Miguel sí la recuerda por los momentos bonitos que pasaron cuando salían y por un detalle que recientemente tuvo con ella.

Una de las relaciones más conocidas de Luis Miguel de 54 años de edad, fue la que tuvo con Erika Buenfil, misma de la que hoy la actriz habla abiertamente.

En esta ocasión, fue a través de una entrevista con Melo Montoya, que Erika Buelfin -de 61 años de edad- admitió creer que Luis Miguel aún la recuerda.

Y es que no solo son deducciones de la actriz, sino que asegura tuvo un detalle en un último concierto donde lo fue a ver y cree que por ello la reconoció entre el público.

Erika Buenfil, actriz. (Agencia México)

Erika Buenfil cree que Luis Miguel recuerda su romance por detalle que tuvo con ella en su concierto

Si bien Erika Buenfil se ha guardado algunos detalles de la relación que tuvo con Luis Miguel, misma que no tiene precisamente el nombre de ‘novios, ha decidido compartir un poco más de información cada que se le pregunta.

Por ello, en una reciente entrevista con Melo Montoya, la actriz contó que con el tiempo se distanció de Luis Miguel, pues además ella se embarazó de su hijo -Nicolás Buenfil- y el cantante siguió con vida.

“Él hace su vida y yo la mía, yo me dedico a ser mamá”. Erika Buenfil, actriz.

Pese a que el destino no los volvió a unir, la actriz admite que un reciente gesto que tuvo con ella en uno de sus conciertos la hizo pensar que sí la recuerda y de forma bonita.

Según lo explicado por Erika Buenfil, en uno de los conciertos que Luis Miguel tuvo en el Auditorio Nacional -antes de su gira 2024- ella asistió en primera fila a verlo.

Sin embargo, la actriz llevaba una pierna enyesada debido a una fractura que tuvo en el pie, pero eso no la limitó a buscar llamar la atención de su ex.

Erika Buenfil cuenta que movió de brazo para acaparar su atención, mismo que logró porque asegura que la vio y luego vino el detalle que tuvo con ella.

Luis Miguel (Agencia México)

La actriz contó que personal del Auditorio Nacional se le acercó para sacarla por otra área, por donde pasa Luis Miguel y donde no hay cúmulo de gente.

“Tuvo el detalle de considerarme salir aparte de la gente, por la salida donde él sale, permitirle a mi chofer que accesara el carro. Los de ahí me dijeron que era instrucción de él”. Erika Buenfil, actriz.

Ese detalle de Luis Miguel, emocionó a Erika Buenfil, pues contó que fue la señal de que el cantante aún la recuerda por lo que vivieron juntos.

Erika Buenfil admite que no podía creer que salía con Luis Miguel

Erika Buenfil cree que Luis Miguel la recuerda y la reconoce por el detalle que tuvo con ella en un concierto, pero porque su ‘romance’ fue bonito.

La actriz admitió frente a Melo Montoya que aunque ella era la actriz del momento porque era protagonista, el mundo de Luis Miguel sí la impactó.

Explicó que pese a que ella ya era famosa, los ambientes donde Luis Miguel se desarrollaba le eran ajenos y por ello le causaban impresión.

“Yo decía ¿qué hago aquí? ¿qué está pasando? Qué hago aquí en este mundo con gente que no conozco (...) fue un gran momento con él”. Erika Buenfil, actriz.

Asimismo, Erika Buenfil admitió que tras salir con Luis Miguel sí crecieron sus estándares de parejas, debido a que el cantante era detallista y todo un espectáculo andando al cantar en restaurantes, tocar el piano y demás cosas que hacían sus citas únicas.