Netflix envió correo por la compra de Warner y asegura que no habrá cambios aún en las plataformas de streaming adquiridas, como HBO.

En medio de las especulaciones sobre qué pasará con Warner Bros. Discovery, Netflix mandó un mensaje a sus suscriptores.

Para hacerles saber que todo está bien, Netflix decidió mandar un correo a sus suscriptores este sábado 6 de diciembre.

En dicha comunicación, Netflix le da la “bienvenida a Warner Bros.” y dejó en claro que aún no habrá cambios en las plataformas de streaming.

Nada cambia hoy. Ambos servicios de streaming seguirán operando por separado. Tenemos más pasos que completar antes de cerrar el acuerdo, incluyendo las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Les informaremos cuando tengamos más información. Comunicado Netflix

Aunque muchos pensaba en una transformación inmediata ahora que Netflix es dueña de Warner Bros. Discovery y sus propiedades intelectuales, hay que esperar.

Netflix aún debe realizar diversos pasos para cerrar por completo el megaacuerdo millonario con Warner.

Por lo que el cambio o fusión de los servicios de streaming todavía tendrá que esperar.

Netflix busca que el modelo de estreno de películas de Warner en cines evolucione

Pese a los correos de Netflix donde señala que todo se mantiene igual, Hollywood se mantiene a la expectativa y está seguro que sí habrá cambios.

Así lo dejaron ver los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters.

Ellos sugirieron en una conferencia con analistas de Wall Street que HBO ofrece oportunidades agotadoras a Netflix.

Y aunque estrenarán cintas de la marca en cines, el modelo de exhibición deberá evolucionar para que se accesible al consumidor.

Esto significa que el periodo de proyección de películas de Warner Bros. en salas de cine se verá reducido.