Netflix dio un golpe en la carrera por los derechos deportivos al asegurar la transmisión exclusiva del Mundial de 2030 en España, una edición histórica que conmemorará el centenario de la Copa del Mundo.

El acuerdo permitirá a la plataforma emitir los 104 partidos del torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, consolidando su apuesta por los eventos deportivos en vivo.

La adquisición también refuerza la presencia de Netflix en el futbol internacional, tras sus recientes acuerdos con la FIFA para otras competiciones globales.

(Captura de pantalla)

El Mundial 2030 será la edición de centenario del evento

El torneo del Mundial 2030 es la edición del centenario y la FIFA está conmemorando el aniversario con Uruguay, el anfitrión original de 1930, además de Argentina y Paraguay, que albergarán un partido cada uno.

Pocos días después, el torneo dejará Sudamérica para continuar en el sur de Europa y el norte de África.

El primer gran acuerdo de Netflix para un Mundial masculino se produce tras un pacto de 2024 con la FIFA por los derechos en Estados Unidos del Mundial femenino en 2027 y 2031.

Las condiciones de FIFA para el acuerdo con Netflix

La FIFA elige a emisoras públicas para los derechos de los Mundiales con el fin de maximizar las audiencias, y el acuerdo de Netflix para España incluye una garantía de emisión en abierto.

“Como parte del acuerdo, un partido por jornada estará disponible gratis en España. Un paquete de partidos, incluidos todos los encuentros de España, ambas semifinales y la final, estará disponible para su emisión en una cadena nacional en abierto” Netflix

España y Marruecos compiten por albergar la final, en una decisión que se ha vinculado a la política a nivel de los gobiernos nacionales y de la FIFA.

La final se jugaría en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid o en el estadio Rey Hassan II, con capacidad para 115 mil espectadores.

Sin dar a conocer el valor del acuerdo, los derechos en España para la edición de 2026, de 104 partidos y disputada, costaron a la emisora pública RTVE 61.6 millones de dólares.