La Hyundai Tucson 2027 ya fue presentado y representa una transformación profunda para uno de los SUV más importantes de la marca coreana, pues esta nueva generación abandona las formas redondeadas para apostar por una apariencia mucho más cuadrada, robusta y futurista.

Más que una actualización, Hyundai desarrolló la nueva Tucson prácticamente desde cero, pues el SUV ahora mide 4.7 metros de largo, unos 6 centímetros más que su antecesor, además de ganar anchura y distancia entre ejes para ofrecer mayor espacio interior y capacidad de carga.

Hyundai Tucson 2027 (Hyundai)

Así se ve la nueva Hyundai Tucson 2027 que llegará a México con interior futurista

Por dentro, la nueva Hyundai Tucson 2027 también cambia radicalmente, pues el tablero incorpora un diseño más delgado y una gran pantalla central tipo tablet, acompañada de una interfaz multimedia renovada.

A esto se suman:

Superficies con diferentes texturas

Detalles en cuero

Una distribución con menos botones físicos

Un cuadro de instrumentos más delgado y en una posición baja

Hyundai Tucson 2027 (Hyundai)

En cuanto a mecánica, Hyundai todavía no revela las especificaciones definitivas de la nueva SUV Tucson 2027; sin embargo, se esperan alternativas de gasolina como la actual que es de motor atmosférico de 2.5 litros; mismo que podría recrearse para las versiones más accesibles.

También se habla versiones Hyundai Tucson 2027 turbo, mild-hybrid, híbridas e híbridas enchufables, similares a las disponibles que existen actualmente en distintos mercados.

La presentación completa de la nueva Hyundai Tucson 2027 ocurrirá durante los próximos meses y sus ventas comenzarían entre finales de 2026 y principios de 2027 en algunos mercados, según las estimaciones .

En el caso de México, se espera que la Hyundai Tucson 2027 llegue precisamente durante ese año, aunque hay algunos expertos que estiman podría venderse como un modelo 2028, dependiendo de su llegada al país.