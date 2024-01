¿Por qué Disney no puede evitar que Mickey Mouse se suba al Tren Maya? Te decimos la razón tras la decisión del equipo de marketing del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por otra parte, actualmente para viajar en el Tren Maya hay diferentes boletos con precios varios para abordarlo en los días 18 y 19 de enero, sin venta programada para otros días fuera de los mencionados.

Actualmente, han sido inaugurados dos tramos del Tren Maya, a la espera de que para el día 29 de febrero, esté inaugurado en su totalidad con las 20 estaciones en los 5 estados que recorrerá.

Mickey Mouse se sube al Tren Maya y Disney no puede hacer nada para evitarlo, te decimos por qué

Las cuentas oficiales del Tren Maya en redes sociales compartieron una publicación del proyecto insignia siendo conducido por Mickey Mouse, exactamente por el que protagoniza el cortometraje Steamboat Willie de 1928.

Sin embargo, Mickey Mouse viajó en el Tren Maya sin necesidad de que su equipo de marketing o el gobierno federal pagaran por sus derechos de autor, aunque Disney en esta ocasión no podrá proceder con una demanda para evitarlo.

Pero, ¿por qué Disney no puede evitar que el Tren Maya use a Mickey Mouse? Esto es debido que desde el pasado 1 de enero de 2024, el ratón y su novia Minnie de los cortos Steamboat Willie y Plane Crazy, ambos de 1928, pasaron a ser de dominio público .

Es decir, podrá utilizarse al Mickey Mouse que aparece en estos dos cortos en diferentes proyectos o interpretaciones (como lo hizo el Tren Maya, en referencia) sin tener que pagar derechos de autor o recibir una demanda de Disney.

Sin embargo, pese a que Mickey Mouse sea de dominio público, no podrá convertirse en una marca comercial, lo que significa que no puede volverse un logo, así como tampoco puede usarse si no es en blanco y negro .

Cabe mencionar que el Congreso de Estados Unidos limitó los derechos de autor a un lapso de 95 años de su primera publicación o 120 de su fecha de creación o a 70 años de la muerte de su autor.

¿Qué otros personajes pueden abordar el Tren Maya si se ponen creativos? Estas caricaturas también son de dominio público como Mickey Mouse

“Los clásicos nunca mueren”, fueron las palabras que utilizó el Tren Maya en su publicación, añadiendo a Mickey Mouse conduciéndolo (pero no silbando su emblemática canción).

Sin embargo, hay otros personajes de dominio público que el Tren Maya podría re interpretar para que viajen en él.

Es decir, los personajes de los siguientes clásicos de la literatura también son de dominio público:

Sherlock Holmes, el personaje de 1887 de Arthur Conan Doyle

Peter Pan en su versión literaria de J.M Barrie de 1906

Winnie the Pooh y Tiger, personajes de Alan Alexander Milne de 1926.

El Mago de Oz del libro de L. Frank Baum de 1900.