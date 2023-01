La premiere mundial de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ se llevó a cabo en la CDMX el pasado 23 de enero del 2023.

En donde se exhibió ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, junto con el elenco y equipo de producción, quienes también vieron por primera vez la película.

Si bien mucho se ha hablado sobre ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, una película slasher independiente de Rhys Frake-Whaterfield , hay que quitarse la idea de que se verá algo similar al personaje clásico.

Pues pasar los derechos a dominio público, se ha creado esta versión de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, que es eso: una película slasher, sin más ni menos.

Es decir que no pretende sorprender a la audiencia más que con la nueva versión de que ahora Winnie the Pooh y Piglet se han convertido en asesinos en serie pero con un propósito: sobrevivir .

Si bien en la sinopsis relata que Winnie Pooh y sus amigos fueron abandonados por Christopher Robin ; la película profundiza en el trauma que se generó en ellos con una bella secuencia de animación.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ ¿es una sátira de las películas de terror slasher?

La premiere de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ se llevó a cabo el pasado 23 de enero en la CDMX y ha dejado un buen sabor de boca.

Si bien no hay que ir con las expectativas de que gane un premio Oscar, en ciertos momentos puede sentirse que ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ es en realidad una cierta sátira al terror clásico slasher.

Sí, hay mucha sangre y también hay mucha miel por lo que el título no miente; sin embargo, ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ presenta una trágica historia sobre la humanización de animales.

Es aquí en donde entra el conflicto en ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ sobre qué tan bueno es humanizar o privar de su naturaleza a los animales.

Que si bien en el caso de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ son seres antropomórficos, se abre el debate del daño que podría causar la interacción humana en su entorno natural.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey (@jaggededge_productions / Instagram )

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ es una película completamente slasher donde lo de menos es la trama

El próximo 26 de enero se estrenará ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ en México, por lo que la ansiedad -y un poco el morbo-, ya quieren saber de qué se trata.

Si bien hay ocasiones en las que puedes empatizar con Winnie Pooh e incluso con Piglet por el tema de inanición, hay escenas en las cuales simplemente hay que “disfrutar” del slasher, la miel y la sangre.

Ya que hay que tener siempre en mente mientras se ve ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ que al final de cuentas es una película que quiere mostrar asesinatos, sangre y una versión muy alejada del clásico animado.

No llega a ser una violencia tan extrema como en Terrifier 1 y 2 , pero se notan las influencias de Damien Leone e incluso de la Masacre en Texas, Halloween o Viernes 13.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )

La música de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ es uno de sus mayores logros dentro de la cinta

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ está próximo a estrenarse, por lo que la emoción entre los amantes del slasher está al borde.

Una de las cosas que hay que aplaudir y de las cuales te remonta a las películas de terror de los años 80, es sin duda la ambientación musical de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ a cargo de Andrew Scott Bell.

Quien indudablemente pone en las escenas la tensión de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ que debe en el momento preciso; especialmente con la técnica del violín de abejas que compartió durante la conferencia de prensa.

Pues de acuerdo al músico, encontró al también músico Tyler Thacray quien tenía un proyecto con abejas en donde la idea era colocar un violín en la colmena.

Este permaneció dos años dentro, al sacarlo cubierto con miel, la caracterización que da es impresionante pues incluso, pueden escucharse a las abejas zumbando.

Puntualizando, ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ no es otra cosa más que una película fiel al slasher -aunque en ciertas partes incluso faltó un poco más de sangre-, sin pretensiones más que regresar a los orígenes del gore.

Pero las innovaciones en el ambiente musical, en retomar personajes entrañables y darle un giro a la trama juegan mucho a su favor, haciendo que ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ sorprenda a su manera.