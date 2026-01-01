A partir de este 1 de enero de 2026, otro de los personajes de Disney pasará a ser parte del dominio público, nos referimos a Pluto, el perro de Mickey Mouse.

Aunque como en casos anteriores de personajes de Disney que pasan al dominio público, hay ciertos detalles acerca de la versión de Pluto que ahora podrá ser usada por cualquier marca, empresa o persona.

El Pluto de 1930 será el que pase a ser del dominio público

De acuerdo con los detalles de los derechos de autor, la versión de Pluto que pasa al dominio público se trata de aquella que apareció en el corto “The Picnic” de Disney de 1930.

“The Picnic” es un corto a blanco y negro protagonizado por Minnie Mouse y Mickey Mouse, donde se muestra por primera vez a Pluto, aunque aquí se llama Rover y es el perro de la ratoncita.

Sería hasta 1931 que se le haría un “retcon” o “rework” al perro, pasando de llamarse Rover a Pluto, siendo ahora el perro de Mickey Mouse como todos lo conocemos hasta el momento.

En otras palabras, aunque de momento solo la versión “Rover” de Pluto está disponible para su uso; en 2027 el diseño clásico del personaje tal cual se conoce hasta el día de hoy, también será parte del dominio público.

¿Qué significa que la versión original de Pluto sea del dominio público?

Al ser del dominio público, Rover, la versión original de Pluto, puede ser usada por cualquier persona, marca o empresa para fines artísticos o de promoción, sin temor a una demanda por parte de Disney.

Sin embargo, se deben de respetar las características de Rover, incluido el nombre, para que Disney no lo señale como el diseño de Pluto, lo cual sí traería consecuencias legales.

Recientemente hemos visto como muchas personas han aprovechado que personajes han pasado al dominio público para hacer sus propias versiones, las más conocidas son las películas de terror de Winnie Pooh.

Dado que también hay una versión de terror de Steamboat Willie, el primer corto de Mickey Mouse con el primer diseño del ratón; muchos ya esperan que muy pronto se anuncie algo relacionado a Pluto (o Rover) en este género.