El 20 de marzo de 2026, expiró la patente del Ozempic, el medicamento creado como tratamiento para la diabetes tipo 2, pero que se ha popularizado por su uso para la pérdida de peso.

Ozempic (Novo Nordisk A/S)

Con ello, la semaglutida, el principio activo del tratamiento que fue creado por la farmacéutica danesa, Novo Nordisk, podrá ser producido de forma genérica y cambiará la vida de millones de pacientes.

Pero, ¿qué implica el fin de la patente de Ozempic y el inicio de su producción en el mundo? Te contamos lo que podría cambiar con la apertura de la licencia del polémico tratamiento.

¿Qué cambiará con el fin de patente de Ozempic?

Poco después de que venció la patente del Ozempic, se reportó que al menos 5 farmacéuticas de la India, ya comenzaron a producir sus propias versiones del medicamento.

Debido a ello, se prevé que las primeras versiones baratas de semaglutida comiencen a venderse en los próximos días y el fenómeno se replique en otros países, lo cual abre la puerta a que se concreten cambios para los pacientes:

Acceso ampliado, pues se reporta que con la expiración de la patente, India y China ya producen versiones genéricas, lo que permitirá que más pacientes puedan iniciar tratamiento

Reducción de costos, debido a que al no existir una patente, los precios bajarán de forma significativa y hará que el tratamiento sea más asequible

Se prevé que mercados emergentes como podrían los casos de Brasil, México, Sudáfrica y Turquía, se sumen en breve para cubrir cerca del 40% de la población mundial

Ozempic (UK health )

Advierten por riesgos ante fin de la patente de Ozempic

Si bien la expiración de la patente de Ozempic ampliará la accesibilidad de los tratamientos, especialistas también señalan que se pueden generar ciertos riesgos para los pacientes.

Lo anterior debido a que indican que la apertura de las fórmulas, podría devenir en producciones con estándares de calidad menores, lo cual significaría problemas como estos:

Calidad variable, pues si bien las versiones genéricas deben cumplir estándares mínimos, la rapidez de producción puede generar dudas iniciales

Efectos adversos, debido a que en estudios recientes se ha advertido sobre riesgos poco difundidos del tratamiento como problemas gastrointestinales y pérdida excesiva de masa muscular

Además, la apertura de la patente no aplicará para todo el mundo, pues en Estados Unidos y Europa tiene vigencia hasta la próxima década, por lo que los pacientes en dichos países no tendrán acceso a las versiones genéricas.