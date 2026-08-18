Meta de Mark Zuckerberg enfrenta juicio en Estados Unidos por redes adictivas para menores.

El pasado lunes 17 de agosto comenzaron las primeras declaraciones en un tribunal federal de California, en lo que significa el mayor proceso legal contra Meta Platforms.

Dicho juicio forma parte de una ola de demanda contra Meta y otras empresas como YouTube, TikTok y Snap que señalan que sus plataformas perjudican a menores al estar diseñadas para hacerlos adictos.

Acusan a Meta de Mark Zuckerberg por hacer redes adictivas para menores; buscan sanción de 1.4 billones de dólares

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, buscan que Meta reciba una dura sanción económica.

El castigo llegaría hasta 1.4 billones de dólares de multa y buscaría cambios en la manera de operar de Facebook e Instagram.

Instagram / Facebook (Unsplash)

Respecto a la multa, el tribunal tendría amplia discreción para fijar el monto; sin embargo, expertos legales creen que no ascendería a esa cantidad.

En total, son 29 estados los que demandaron a Meta en 2023 por la seguridad y privacidad de menores, aunque los 25 restantes irán a juicio después.

Igualmente, Meta Platforms enfrenta litigios judiciales en tribunales estatales de los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes, la demanda contra Meta señala que el gigante de las redes sociales contribuye a la “crisis de salud mental juvenil”.

El principal argumento indica que Meta diseña “de manera consciente y deliberada, funciones que vuelven adictos a los niños a sus plataformas”.

Además, denuncia que la empresa tecnológica recopila datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, lo que viola leyes federales.

Meta (Especial)

La fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California, Megan O’ Neill, reveló ante el jurado que Meta de Mark Zuckerberg investigó las vulnerabilidades de los menores y planteó cambios en Instagram para responder a ellas.

De acuerdo con O’Neill, el caso contra Meta no trata sobre ninguna persona en particular. No obstante, es un intento por responsabilizar a la empresa tecnológica.

Meta de Mark Zuckerberg asegura que ha desarrollado protección contra menores en sus redes

Mediante un comunicado, Meta fijó su postura ante el juicio que enfrenta en Estados Unidos y afirmó que en la compañía están “orgullosos” de la protección a menores que han desarrollado.

“Estamos orgullosos de nuestro historial en la protección de los adolescentes en nuestras plataformas y de la cantidad de esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar protecciones a lo largo de los años, incluso antes de que estos casos se presentaran, y hasta el día de hoy. Esperamos con interés mostrarle al juez y al jurado esos hechos en el tribunal.” Meta

El juicio contra Meta durará alrededor de seis semanas y es supervisado por la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers, reconocida por llevar casos de alto perfil contra empresas tecnológicas.

Durante el proceso se espera que presente su testimonio el dueño de Meta Mark Zuckerberg.