Además de ser una de las marcas con mayor reconocimiento a nivel global gracias a sus icónicos productos, Coca-Cola no deja de diversificar su catálogo e innovar con opciones que apelan a las tendencias, los gustos y los hábitos de los consumidores.

Para muestra, un botón: la compañía acaba de sumar a su línea de bebidas Zero cuatro artículos que conllevan mucha ciencia, experimentación y pruebas: Powerade Zero, Fuze Tea Zero, Coca-Cola Zero Sin Cafeína y Coca-Cola Bacardí Zero. Se trata de alternativas libres de calorías, bajas en azúcares o sin ellos, con un propósito fundamental: que siempre exista una opción para cada persona y estilo de vida.

Cinco productos para todos los estilos

Además de las cuatro bebidas zero, Coca-Cola también sumó un nuevo integrante a la familia: Helado Santa Clara con Proteína y sin azúcar. Conozcamos mejor a estos productos que ya puedes encontrar en tu tienda de confianza

Powerade Zero, el favorito para la hidratación durante la actividad física, llega ahora en una versión sin azúcar ni calorías, adicionada con vitamina B3. Fuze Tea Zero, por su parte, es la elección idónea para quienes buscan una bebida refrescante, ligera y libre de endulzantes.

Coca-Cola Bacardí Zero responde a los compradores que desean alternativas cero azúcar, pero que no están dispuestos a renunciar a una mezcla bien hecha, con el sabor que ya conocen y disfrutan. Por otro lado, Coca-Cola Zero Sin Cafeína ofrece el gusto característico de la marca, ideal para esos momentos en los que prefieres evitar dicha sustancia en tu organismo.

Finalmente, son bien conocidos la cremosidad y el gran perfil que caracterizan a Santa Clara; ambos atributos permanecen intactos en este nuevo helado deslactosado, libre de azúcar y con hasta 8.5 gramos de proteína por bola. Además, se encuentra disponible en cuatro presentaciones: Choconuez, Vainilla Cremosa, Capuchino y Fresas con Crema.

Coca-Cola Innovation Center: la ciencia detrás de la marca

Para atestiguar de primera mano los procedimientos involucrados en el diseño y la comercialización de estos lanzamientos, visitamos el Coca-Cola Innovation Center. Como lo explicó Daniela Puerta, directora de comunicaciones de The Coca-Cola Company en México, solo existen cinco centros de innovación a nivel mundial, y el ubicado en la capital del país tiene a su cargo toda la distribución para Latinoamérica. La directiva también apuntó que el público mexicano es uno de los más conocedores y exigentes respecto a lo que espera de un artículo.

«Están en el lugar donde las ideas se transforman en productos», comentó Jimena Iñigo, directora sénior de Technical Consumer Data Research, momentos antes de conducir a los asistentes al Laboratorio de Innovación. Este recinto se divide, a su vez, en distintas áreas encargadas de supervisar cada paso necesario para que una nueva creación llegue al mostrador.

Durante el recorrido, los invitados participaron en una sesión de cata, donde lograron familiarizarse con los estudios y las pruebas a las que se sometieron las nuevas versiones Zero, entre otras. En este espacio fue posible constatar que, en cada lanzamiento, no solo existen metodologías estrictas, sino también profesionales sumamente preparados y, sobre todo, mucha imaginación.

Así, esta presentación fue solo el comienzo de la apuesta de Coca-Cola para el próximo año: continuar innovando y sumar más productos que sorprendan al consumidor.