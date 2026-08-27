Meta implementará nuevas restricciones de seguridad en Instagram y Facebook para menores de edad, limitando su uso a un máximo de dos horas diarias.
La medida forma parte del acuerdo alcanzado tras el juicio federal en California, donde 29 estados acusaron a la compañía de diseñar redes sociales adictivas.
Además del límite de tiempo, se activará un bloqueo nocturno por defecto, se eliminarán notificaciones en horario escolar y se incorporarán avisos cada 15 minutos de uso continuo, junto con mayores controles de supervisión parental.
Instagram y Facebook de Meta también tendrán bloqueo nocturno y en horario escolar
La limitación a dos horas diarias a Instagram y Facebook para menores de edad, también sumará un bloqueo nocturno que estará activado por defecto en las redes sociales de Meta.
Junto a ello, en las restricciones de seguridad de Meta se eliminará las notificaciones a Instagram y Facebook durante el horario escolar de los menores en Estados Unidos.
Así como Meta enviará a los menores “avisos claros” cada 15 minutos de tiempo de pantalla continuo.
Además de que los padres tendrán nuevos controles de supervisión decidir cómo sus hijos utilizan las redes sociales de Meta, Facebook e Instagram.