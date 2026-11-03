La aerolínea Magnicharters fue declarada oficialmente en quiebra, luego de que una jueza ordenara la toma de posesión de sus bienes como parte del procedimiento judicial para atender sus obligaciones económicas.

Como parte del fallo, la jueza Tessy del Rocío Covarrubias dictó la designación de un síndico encargado de tomar posesión de los activos, elaborar un inventario y gestionar su eventual venta y su liquidación.

Declaran oficialmente en quiebra a Magnicharters y ordenan asegurar sus bienes

La jueza Tessy del Rocío Covarrubias consideró procedente la solicitud de quiebra presentada el pasado 20 de mayo por Grupo Aéreo Monterrey, empresa matriz de la aerolínea Magnicharters.

Magnicharters queda en quiebra; jueza ordena tomar posesión de sus bienes (Especial)

Asimismo, la jueza ordenó asegurar y tomar posesión de sus bienes, entre los que se encuentran:

Documentos contables

Archivos

Información financiera

Recursos disponibles

Propiedades de la compañía

Tres aeronaves Boeing 737-300

En cuanto a los compromisos económicos de Magnicharters, inicialmente se han identificado cerca de 500 adeudos, entre los que figuran:

161 millones de pesos correspondientes a obligaciones laborales

150 millones de pesos relacionados con paquetes turísticos vendidos por agencias de viajes que no fueron cumplidos

La crisis de Magnicharters se agravó después de que suspendiera sus operaciones en abril de 2026 y, posteriormente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) canceló su certificado de operador de servicios aéreos.

Con la declaración de quiebra, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intervendrá en la designación y supervisión de la eventual comercialización de los bienes, que pagará sus deudas.