Ken Paxton inició una investigación formal contra la marca de ropa deportiva Lululemon por el presunto uso de sustancias químicas tóxicas conocidas como PFAS en sus productos.

“Inicié una investigación sobre Lululemon por la posible presencia de químicos tóxicos “para siempre” en ropa deportiva” Ken Paxton, Fiscal General de Texas

Estos compuestos, también llamados “forever chemicals”, han sido vinculados a cáncer, infertilidad y trastornos hormonales.

La pesquisa busca determinar si la empresa engañó a los consumidores sobre la seguridad de su ropa deportiva.

El fiscal general de Texas advirtió que no permitirá que ninguna corporación venda materiales dañinos bajo la apariencia de seguridad y calidad.

Estados Unidos investiga a Lululemon por presencia de químicos tóxicos

El fiscal Ken Paxton informó el lunes 13 de abril que inició una investigación formal en contra de la marca Lululemon por la “posible presencia de sustancias permanentes tóxicas en su ropa deportiva”.

El fiscal de Estados Unidos emitió una Exigencia de Investigación Civil (CID, por sus siglas en inglés) contra Lululemon USA Inc. por el presunto engaño a sus consumidores.

El CID busca determinar si la empresa ha engañado a sus consumidores sobre la seguridad y calidad de sus productos, así como el impacto de estos en la salud de sus consumidores.

Esto ya que investigaciones recientes señalan la presencia de materiales asociados con:

cáncer

infertilidad

disrupción endocrina

trastornos hormonales

“Investigaciones emergentes y preocupaciones de los consumidores han planteado dudas sobre la posible presencia de ciertos materiales sintéticos y compuestos químicos en su ropa que pueden estar asociados con la disrupción endocrina, infertilidad, cáncer y otros problemas de salud” Fiscal Ken Paxton

Lululemon bajo investigación por químicos tóxicos (@KenPaxtonTX/ X)

Ken Paxton investiga a Lululemon

El fiscal Ken Paxton señaló que se investigará la presencia de PFAS en la ropa deportiva de Lululemon.

Asimismo, destacó que los clientes adquieren sus productos con “precios premium” sin ser conscientes del posible daño a su salud por materiales tóxicos y dañinos.

“La investigación del Procurador General Paxton examinará si la ropa deportiva de Lululemon contiene PFAS o “sustancias químicas permanentes” que sus clientes conscientes de la salud no esperarían encontrar basándose en el marketing de la marca” Fiscal Ken Paxton

En este sentido, la Oficina del fiscal general de Texas revisará la Lista de Sustancias Restringidas de la empresa así como los protocolos de prueba y las prácticas de la cadena de suministro para determinar si los productos de Lululemon cumplen con sus estándares de seguridad declarados.