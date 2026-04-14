El fundador de Lululemon, Chip Wilson, arremetió contra la compañía calificándola de “dinosaurio”.

La lucha de Chip Wilson, de 70 años de edad, por recuperar el control de Lululemon sigue intensificándose.

Fundador de Lululemon llama “dinosaurio” a la marca

En su búsqueda por controlar el consejo de administración de Lululemon, su fundador estalló contra la marca calificándola de “dinosaurio corporativo".

Aunque dejó la junta directiva de Lululemon en 2015, Chip Wilson ha acusado a la compañía de desmantelar el modelo de negocio que la hizo exitosa.

Lululemon (@lululemonmx / Instagram)

Desde diciembre 2025, Wilson intensificó su campaña para ganar el control de la empresa que fundó en 1988, intentando forzar la salida de tres directivos.

No obstante, sus recientes señalamientos hacia Lululemon llegan en un momento crítico para la compañía.

Esto porque Lululemon enfrenta una severa caída del 68% de sus acciones en el mercado, a partir de su máximo de 2023.

Al tropiezo de Lululemon también se debe sumar la pérdida de interés por la marca en mercados clave como el de Norteamérica.

Reportes indican que Lululemon ya no tienen ningún atractivo innovador, además de que se ha debilitado su atención al detalle hacia el cliente .

De igual manera, Lululemon ha sido blanco de críticas por la baja de calidad de sus productos y el crecimiento de la competencia que ofrece productos similares por precios más bajos.

Chip Wilson, fundador de Lululemon (@chipwilsonofficial / Instagram)

En una declaración recogida por el medio Fortune, un ejecutivo indicó que “La novedad en las tiendas ya no era la misma”.

Por su parte, Meghan Frank, actual CEO de Lululemon, reconoció que se ha dejado que algunos de sus productos mantengan un ciclo de vida muy largo.

Ante tal situación, la marca Lululemon busca reinventarse en medio de una guerra con su antiguo fundador.