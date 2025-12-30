Chip Wilson, fundador de Lululemon, propuso a tres candidatos para la dirección ejecutiva de la empresa de ropa deportiva canadiense, según la información de The Wall Street Journal.

Fundador de Lululemon quiere asegurar la dirección de la empresa de ropa deportiva

De acuerdo con The Wall Street Journal, Chip Wilson quien fundó la compañía canadiense de ropa deportiva Lululemon, quiere asegurar el control sobre la misma al proponer tres opciones para la dirección ejecutiva de la compañía; esto después de que el consejero delegado Calvin McDonald, anunciara que dejará el puesto a finales de enero de 2026.

También se ha revelado que Lululemon ha tenido una caída en su valor del 43 % desde el inicio de 2025, por lo que esta medida de Wilson, fundador de la empresa es una movida para continuar con el control de la empresa de ropa deportiva, pero ¿quiénes son los candidatos propuestos de Chip Wilson?

Marc Maurer: él es el exdirector ejecutivo de On, la firma suiza de ropa deportiva de alto rendimiento, por lo que tiene la experiencia en una compañía que compite en el mismo sector.

Laura Gentile: antigua directora de marketing de ESPN, por lo que cuenta con una visión de estrategias de marca, expansión de contenidos y alianzas mediáticas.

Eric Hirshberg: es el exdirector ejecutivo de Activision, la compañía de videojuegos, por lo que cuenta con un enfoque en innovación, captación de audiencias globales y ejecución de planes de crecimiento en mercados dinámicos.

Lululemon (@Lululemon / Instagram)

Cabe recordar que Chip Wilson, quien es el fundador de Lululemon, es el segundo accionista más importante de la empresa deportiva, con una participación casi del 9%, y la salida de Calvin McDonald, tras 7 años como consejero delegado, reabrió el debate sobre la dirección de la compañía.

Pues Chip Wilson salió como director ejecutivo de Lululemon en 2005 pero se ha mantenido al pendiente, tal y como ocurrió con el anunció de la salida de McDonald, en donde criticó a Lululemon por no tener un plan de respaldo para la sucesión ni haber gestionado bien la marca.

Es por eso que Chip Wilson dijo que presentará la documentación necesaria ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos para apoyen a sus candidatos en la próxima junta general de accionistas.

Lululemon (@lululemonmx / Instagram)

Con información de EFE.