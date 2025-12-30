El fundador de Lululemon, Chip Wilson, quiere mantener su dirección en la empresa al proponer a tres directores ejecutivos tras la salida de Calvin McDonald, por lo que te damos detalles de quién es como:

Dennis J. Wilson, mejor conocido como Chip Wilson es un empresario canadiense, conocido principalmente por ser el fundador de Lululemon Athletica, una marca global de ropa deportiva enfocada en el yoga y el bienestar.

Por lo que se ha consolidado como una figura influyente en el mundo del emprendimiento, el retail y la moda deportiva.

De acuerdo con Forbes , se estimaba que en marzo de 2025, su patrimonio neto ascendía a 6 mil 300 millones de dólares, es decir 113 mil 321 millones 502 mil pesos.

Chip Wilson nació el 2 de enero de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años.

Se sabe que Chip Wilson estuvo casado con Nancy Heb, y posteriormente en 2002 se casó con Shannon Wilson, empresaria y filántropa canadiense, quien era cofundadora de la organización benéfica imagine1day, enfocada en la educación en Etiopía.

También se sabe que Shannon es una de las diseñadoras originales de Lululemon y cofundadora de Kit and Ace.

Nació el 2 de enero, por lo que su signo zodiacal es Capricornio, uno de los signos relacionados con el elemento Tierra.

Los Capricornio como Chip Wilson, son conocidos por ser personas ambiciosas, responsables, disciplinadas y trabajadoras que están orientadas a la estabilidad y el éxito a largo plazo; a veces pueden parecer reservados, exigentes o pesimistas.

Sí, Chip Wilson tiene cinco hijos, todos varones; dos de su primer matrimonio con Nancy Herb:

John James Wilson Tor Wilson Duke Wilson Brett Wilson Tag Wilson

Se sabe que Chip Wilson se mudó a Edmonton para asistir a la Universidad de Albertay jugar fútbol americano; pero pospuso sus estudios para mudarse a Fairbanks, Alaska, y trabajar en la industria petrolera.

Después estudió Economía en la Universidad de Calgary, en Canadá y se graduó en 1980.

Chip Wilson ha tenido varios trabajos y participaciones, además de ser fundador de Lululemon, tales como:

Fundador de Westbeach Snowboarding , una marca de ropa para deportes de invierno

, una marca de ropa para deportes de invierno Fundador de Lululemon Athletica (1998)

(1998) Empresario e inversionista en marcas de consumo y bienestar

Autor del libro Little Black Stretchy Pants

Filántropo, especialmente en proyectos educativos a través de imagine1day

Como ya se reveló, Chip Wilson, quien es el fundador de Lululemon, quiere continuar y asegurar su control en la empresa de ropa deportiva al nombrar a tres posibles directores ejecutivos de la compañía tras la salida de Calvin McDonald:

Marc Maurer

Laura Gentile

Eric Hirshberg