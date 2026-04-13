Ken Paxton, es el Procurador número 51 de Texas, cargo que asumió desde enero de 2015; inició un proceso contra Lululemon por posible contenido de químicos tóxicos en su ropa deportiva.

El procurador General de Texas es conocido por su enfoque a la protección de las personas y la defensa de las leyes, ganando casos para el estado en relación con migración, derechos escolares, normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y libertad religiosa.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el procurador general de Texas, Ken Paxton, como:

¿Quién es Ken Paxton?

¿Cuántos años tiene Ken Paxton?

¿Qué signo zodiacal es Ken Paxton?

¿Ken Paxton tiene esposa?

¿Ken Paxton tiene hijos?

¿Qué estudió Ken Paxton?

¿Cuál es la trayectoria de Ken Paxton? y más

¿Quién es Ken Paxton?

Warren Kenneth Paxton, conocido como Ken Paxton, nació el 23 de diciembre de 1962 en Minot, Dakota del Norte. Actualmente es el procurador general del estado de Texas.

¿Quién es Ken Paxton? (Ken Paxton/ Facebook)

¿Cuántos años tiene Ken Paxton?

Ken Paxton nació el 23 de diciembre, por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Ken Paxton?

Ya que el cumpleaños de Ken Paxton es el 23 de diciembre, el procurador general de Texas nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

¿Ken Paxton tiene esposa?

Ken Paxton sí tiene esposa, se trata de Angela Paxton, con quien contrajo matrimonio en 1986.

¿Ken Paxton tiene hijos?

Ken Paxton y su esposa Angela tienen 4 hijos:

Tucker

Madison

Abby

Katie

¿Qué estudió Ken Paxton?

Ken Paxton se graduó de Baylor University, donde recibió un título B.A en Psicología; además cuanta con un M.B.A. en derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia.

¿Cuál es la trayectoria de Ken Paxton?

Ken Paxton inició su carrera laboral como abogado en el bufete de Strasburger & Price, LLP; además, trabajó para J.C. Penney Company y dirigió su propio bufete de abogados por 14 años.

En 2002 fue elegido por primera vez a al Cámara de Representantes de Texas por el distrito 70, cargo que mantuvo por 10 años; para 2012 fue electo como senador por el Distrito 8 de Collin y Dallas.

En 2014 fue electo como procurador fiscal general de Texas, cargo que tomó en enero de 2015 y en el que se ha mantenido desde entonces.

Ken Paxton inicia investigación contra Lululemon

Ken Paxton informó el lunes 13 de abril que inició una investigación formal en contra de la marca Lululemon por la “posible presencia de sustancias permanentes tóxicas en su ropa deportiva”.

El procurador de Estados Unidos emitió una Exigencia de Investigación Civil (CID, por sus siglas en inglés) contra Lululemon USA Inc. por el presunto engaño a sus consumidores.

Esto por investigaciones recientes señalan la presencia de materiales asociados con:

cáncer

infertilidad

disrupción endocrina

trastornos hormonales

El procurador aseguró que no permitirá que Lululemon engañe a los consumidores que buscan tomar decisiones saludables mientras que venden ropa con materiales tóxicos y dañinos a “precio premium”.