Por comentarios transfóbicos y clasistas, Ricardo Salinas Pliego vuelve a ser objeto de críticas al compartir singulares opiniones durante una entrevista con Adela Micha.

El encuentro mediático entre el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y la periodista Adela Micha, ha desatado un sinfín de juicios luego de que el también dueño de TV Azteca hiciera fuertes declaraciones.

Las cuales fueron detonadas cuando en la entrevista surgió el tema de la desigualdad de clases y géneros, pues Ricardo Salinas Pliego expresó un par de comentarios transfóbicos y clasistas .

Ricardo Salinas Pliego manda por un tubo a usuario de Banco Azteca que se quejó de “cargos no reconocidos”

Ricardo Salinas Pliego reconoce, sin pena, porqué no le ha pagado impuestos al SAT: “Se los inventaron”

Ricardo Salinas Pliego no para en sus ataques gordofóbicos contra Citlalli Hernández

“Somos iguales solamente en la cárcel” refirió Ricardo Salinas Pliego como parte de sus emblemáticas declaraciones en la conversación pública con Adela Micha.

El controversial empresario Ricardo Salinas Pliego, conocido por sus constantes pleitos a través de redes sociales, una vez más está dando de qué hablar por emitir comentarios transfóbicos.

Esto mediante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha para su plataforma “La Saga”, espacio que aprovechó para reiterar que él no tiene ningún respeto por la comunidad trans .

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, hombres y mujeres “debemos aceptarnos”, dejando a un lado, según sus declaraciones, la inválida identidad y/o expresión de género.

“Yo tengo un gran respeto y admiración por las mujeres, a los remedos de mujer no. Las que son hombres y se quieren hacer mujeres no tengo ningún respeto y las que son mujeres y quieren hacerse hombres pues están fuera de base. Cada que gente tiene que aceptar su realidad”.

Cabe destacar que estos señalamientos transfóbicos de Ricardo Salinas Pliego surgieron al ser cuestionado sobre su perspectiva en temas de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, cual presuntamente defendió.

Monster High de The Nightmare Before Christmas: Precio, cuándo sale y cómo se ve la muñeca de colección

Sin embargo, el empresario mexicano no tuvo impedimento o filtro alguno para expresar con transfóbicos comentarios su descalificación a temas como la diversidad sexual que existe a lo largo del mundo.

En la misma entrevista para La Saga, Ricardo Salinas Pliego también se hizo notar por su ya conocida postura clasista, mas la defendió indicando que las situaciones económicas ya están determinadas para los individuos.

Es decir, argumentó con Adela Micha que la desigualdad es un fenómeno inexorable que seguirá existiendo a pesar del paso del tiempo.

“Unos nacemos con muchas oportunidades y otros no. No puedes hacer nada al respecto”, dijo Ricardo Salinas Pliego abogando por sus pensamientos y comentarios clasistas.

Finalmente, empresario defendió sus privilegios y añadió que quienes no cuentan con recursos para “innovar” no deben hacer más que buscar el progreso, aunque eso implique fracasar por su misma condición.

“Solamente hay una igualdad en la cárcel, con el mismo uniforme, la misma celda, misma comida, mismos horarios [...] Unos nacemos con muchas oportunidades y otros no. No puedes hacer nada al respecto, no es que sea justo o injusto”.

Ricardo Salinas Pliego