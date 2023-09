Ricardo Salinas Pliego mandó por un tubo a un usuario de Banco Azteca que se quejó por “cargos no reconocidos” que no le hicieron válidos.

A través de redes sociales, un usuario expuso una queja sobre el servicio que le brindaron al ser cliente de Banco Azteca, de la que es dueño Ricardo Salinas Pliego, al presentar “cargos no reconocidos” en su cuenta.

El usuario identificado como “Valy” @liderfiscal denunció el pasado 4 de septiembre de la falta de resolución del banco del empresario, por lo que acusó un supeusto robo a sus clientes.

De acuerdo con lo argumentado por el supuesto cliente, el área de auditoria calificó como “no procedente” las aclaraciones de “cargos no reconocidos”. No obstante, no señaló qué tipo de cargos no se pudieron procesar.

Con esto el usuario se quejó y afirmó que Ricardo Salinas Pliego no regala su dinero, sino que en su lugar regala el dinero de sus clientes.

Es increíble que @BancoAzteca robe el dinero de los clientes solamente argumentando que él área de auditoria calificó como NO PROCEDENTE las aclaraciones de cargos no reconocidos, @RicardoBSalinas no regala su dinero, regala el dinero de sus clientes. Espero atención de su parte — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) September 5, 2023

Usuario se queja de los abusos recurrentes de Banco Azteca

En otra publicación de redes sociales, el mismo usuario se quejó sobre los abusos recurrentes de Banco Azteca en contra de sus clientes.

Aseguró que estos mismos abusos también son consecuencia de Ricardo Salinas Pliego, porque él cuenta con abogados y riqueza; sin embargo, remató diciendo que cuenta con su fuerza de voluntad y razón por lo que afirmó que hará valer su reclamación en los tribunales.

Incluso arrobó a la cuenta oficial de la Condusef, para dar seguimiento a su caso. La dependencia respondió su mensaje

Es recurrente el abuso de @BancoAzteca en contra de sus clientes, pero así como Salinas Pliego cuenta con abogados y riqueza nosotros contamos con la fuerza de la verdad y la razón y lo vamos ha hacer valer en tribunales

Atención @CondusefMX @cnbvmx — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) September 5, 2023

CONDUSEF está para apoyarte, ponemos a tu disposición nuestro portal de queja electrónica donde puedes presentar tu reclamación:https://t.co/8MQhIj1HQc o si requieres orientación escríbenos a la cuenta: asesoria@condusef.gob.mx — CONDUSEF (@CondusefMX) September 5, 2023

En otra publicación, el usuario aseguró que ya había levantado su denuncia pertinente.

Ya está en línea la reclamación, vamos a acabar con las malas prácticas de este usurero, la atención al cliente es prioridad para cualquier negocio, gracias a nosotros puedes financiar tus otros negocios no se te olvide @RicardoBSalinas — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) September 6, 2023

Ricardo Salinas Pliego se arrepiente de ayudar a un usuario de Banco Azteca porque lo acusa de ser bot

Como respuesta a su queja, el empresario Ricardo Salinas Pliego citó la publicación de redes del usuario y dijo que se arrepintió que querer ayudarlo porque afirmó que sólo se trataba de una cuenta de un bot.

Acusó a este “bot” de ser parte de “#ChuyDelBienestar” y mencionó que se metió a ver esta cuenta con lo que se aseguró que se trataba de una “cuenta pagada”, por lo que se terminó burlando de él.