Adela Micha, periodista y conductora del programa La Saga, compartió un video en redes sociales en el que le recordó al empresario Ricardo Salinas Pliego que aún tiene una deuda pendiente con ella.

“Acuérdese que usted y yo tenemos un acuerdo, que sellamos en TV Azteca cuando le hice la entrevista, y que usted pagaría en La Saga”, le encomendó Adela Micha a Ricardo Salinas Pliego.

Es decir, la “deuda pendiente” de Ricardo Salinas Pliego se trata, en realidad, de una entrevista exclusiva para Adela Micha, en la que el empresario daría fuertes declaraciones, posiblemente relacionadas a su candidatura para 2030.

A ver si por aquí me haces caso jajaj @RicardoBSalinas



Banda, ayúdenme a viralizar este mensaje para el Tío Richie. Por fa pic.twitter.com/OZyKZdOEcm — Adela Micha (@Adela_Micha) October 10, 2025

Ricardo Salinas Pliego reacciona a deuda pendiente con Adela Micha

El empresario Ricardo Salinas Pliego no tardó en reaccionar a la deuda pendiente que mantiene con Adela Micha, a quien respondió que podrían reunirse posiblemente para después de su cumpleaños.

En su mensaje a Adela Micha, Ricardo Salinas Pliego no dejó pasar la oportunidad para hacer alusión a sus desencuentros con el gobierno de México: “No, ahorita no, no te vaya a caer el SAT”, ironizó.

“Ya ves cómo están los izmierdistas de enojados conmigo”, agregó Ricardo Salinas Pliego, aunque sin despreciar la invitación que le realizó Adela Micha para aparecer en el programa La Saga.

La entrevista de Adela Micha a Ricardo Salinas Pliego podría realizarse para después del 19 de octubre de 2025, pues en esa fecha el empresario estaría cumpliendo los 70 años.