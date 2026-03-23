Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma OnlyFans, murió a los 43 años de edad tras haber sido diagnosticado con cáncer.

La compañía confirmó la muerte del empresario ucraniano en un comunicado, asegurando que ocurrió de manera tranquila y que su familia pidió privacidad en el duelo.

Radvinsky, quien adquirió la participación mayoritaria de la plataforma en 2018 y la convirtió en un fenómeno global de suscripciones, deja incertidumbre sobre el futuro de la empresa, su liderazgo y las negociaciones inconclusas de venta.

Muere a los 43 Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans

El empresario Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, murió a los 43 años de edad, tras haber sido diagnosticado con cáncer.

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans. (Especial)

En un comunicado compartido a medios desde OnlyFans, se informó la muerte de Leonid Radvinsky sucedió el 20 de marzo de 2026, explicando que el dueño de la plataforma de contenido para adultos había sido diagnosticado con cáncer.

Aunque el comunicado no brinda más detalles sobre el diagnóstico que Leonid Radvinsky tuvo, sí se explicó que sucedió de forma tranquila y que su familia pide “privacidad” ante el duelo que viven.

Muerte de Leonid Radvinsky deja incertidumbre sobre OnlyFans

El dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, murió, lo que despertó la incertidumbre sobre la plataforma de contenido para adultos.

La adquisición mayoritaria del empresario y programador de Ucraniado-estadounidense de OnlyFans en 2018, aumentó sus ingresos permitiendo que los creadores cobraran por sus videos.

Esta revolución en la industria ahora es cuestionada, pues desde 2024, Leonid Radvinsky trasladó su participación a un fideicomiso sin dar a conocer quién es su beneficiario.

Asimismo, se dice que el empresario buscaba vender el 60% de OnlyFans, manteniendo pláticas con Architect Capital, una firma de inversionistas de San Francisco, California en Estados Unidos.

Sin embargo, las negociaciones por OnlyFans quedaron inconclusas, pues hasta febrero de 2026 estaban en la fase inicial de la negociación.

Debido a la privacidad que Leonid Radvinsky mantenía se desconoce si tiene algún heredero que ahora incursionará en OnlyFans.