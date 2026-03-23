A través de un comunicado se informó la muerte a los 43 años de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, tras luchar contra el cáncer.

A lo largo de su trayectoria, Leonid Radvinsky logró forjar un gran patrimonio, colocándose entre los empresarios tecnológicos con mayor crecimiento reciente.

¿De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans?

Forbes incluyó a Leonid Radvinsky en su lista de multimillonarios luego de que logró amasar una fortuna estimada de 4.7 billones de dólares.

Esto es poco más de 83 mil millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans. (Especial)

Según el último ranking actualizado, el dueño de OnlyFans ocupaba el puesto número 874 en la lista de los más ricos del mundo y el lugar 908 de su lista anual de multimillonarios de 2026.

El crecimiento del patrimonio de Leonid Radvinsky estuvo directamente ligado al desempeño de OnlyFans.

Desde 2018, figuraba como el accionista mayoritario y director, acorde con registros mercantiles del Reino Unido, donde estaba establecida la compañía.

En cuatro años, Leonid Radvinsky logró cuadruplicar su fortuna gracias al crecimiento OnlyFans , pasando de los mil 200 millones de dólares en 2022 a los 4 mil 700 millones de dólares en 2026 (según datos de Forbes).

La principal vía mediante la cual Leonid Radvinsky materializó esa riqueza fueron los dividendos que se pagó a sí mismo.

¿Cómo logró Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, amasar su fortuna?

Leonid Radvinsky empezó a ganar popularidad en 2018 cuando adquirió una participación del 75% en Fenix Internacional, la matriz de OnlyFans.

No obstante, antes ya había mostrado su capacidad para dirigir cuando fundó un negocio de referencias a sitios web para adultos llamado Cybertania, mientras era estudiante.

Además de OnlyFans, Leonid Radvinsky diversificó su actividad inversora a través de una firma de capital de riesgo con sede en Florida llamada Leo.com, orientada a empresas tecnológicas.

Pero, no hay duda que Leonid Radvinsky logró acrecentar su fortuna gracias a OnlyFans.

Plataforma de OnlyFans (Tali Arbel / AP)

Bajo su liderazgo, OnlyFans se centró en el contenido para adultos y se convirtió en uno de los servicios digitales con más fama entre los creadores de contenido.

En su gestión, OnlyFans se consolidó con un modelo basado en suscripciones de pago, que permitió a millones de creadores monetizar contenido directamente con sus seguidores.

La aplicación llegó a su auge durante la pandemia, esto gracias al contenido exclusivo para adultos.

Desde 2024, sus acciones en la compañía estaban en manos de un fideicomiso.