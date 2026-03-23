La muerte de Leonid Radvinsky a los 43 años de edad ha dejado en suspenso la posible venta de la popular plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

Y es que se dio a conocer en 2025 que Fenix International Ltd, empresa matriz de OnlyFans, se encontraba evaluando su venta o una posible salida a bolsa, estimando el valor de la compañía en 8 000 millones de dólares (142 402 000 000 pesos mexicanos).

La muerte de Leonid Radvinsky deja en suspenso la venta de OnlyFans

La muerte de Leonid Radvinsky ha generado especulación sobre el futuro de OnlyFans, luego de que el año pasado Reuters informó sobre la posible venta de la plataforma.

OnlyFans (OnlyFans)

Tras consultar a tres fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, Reuters señaló que el interés surgió tras un crecimiento financiero masivo que ha experimentado la empresa desde el inicio de la pandemia.

El cual le generó ingresos de 6 600 millones de dólares (117 458 616 pesos mexicanos) en su último año fiscal.

De acuerdo con el medio, un grupo de inversión liderado por Forest Road Company, una firma de inversión con sede en Los Ángeles, encabezaba las negociaciones, aunque también había interés de otros compradores.

Forest Road ya había mostrado interés en OnlyFans en el pasado, luego de que algunos de sus ejecutivos formaban parte de una empresa de adquisición con fines especiales que estaba en conversaciones para hacer pública a OnlyFans en 2022.

Sin embargo, Reuters advirtió que aunque las conversaciones habían estado en curso desde marzo, no había certeza de que la venta se concretara.

Y es que Fenix International Ltd, con sede en Londres, también estaba evaluando la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (IPO), una alternativa a la venta directa.

En ese momento, Reuters no obtuvo declaraciones por parte de los representantes de OnlyFans o de la propia firma inversora.

Pese a la alta rentabilidad de OnlyFans, la firma enfrenta obstáculos reputacionales significativos para su venta debido a denuncias sobre la presencia de material ilegal en su sitio.

La muerte de Leonid Radvinsky genera especulaciones sobre el futuro de OnlyFans

La muerte de Leonid Radvinsky dejó incertidumbre sobre las negociaciones de la venta de OnlyFans .

Y es que se informó que el empresario buscaba vender el 60% de OnlyFans , manteniendo pláticas con Architect Capital.

Pero, las negociaciones habían quedado inconclusas, por lo que hasta ahora se desconoce cuál será el futuro de OnlyFans y quién se quedará a cargo tras la muerte de Leonid Radvinsky.

En 2018, Leonid Radvinsky adquirió una participación del 75% en Fenix Internacional, la matriz de OnlyFans.

Leonid Radvinsky logró amasar una fortuna personal gracias a los dividendos de este modelo de suscripción.

Esto luego de que el modelo de negocio de OnlyFans le otorga el 20% de las ganancias generadas por los creadores de contenido que cobran una suscripción a sus seguidores.