Las autoridades aeronáuticas de México informaron sobre la posibilidad de aplicar ajustes preventivos en las operaciones aéreas debido al lanzamiento y paso de una nave de SpaceX.

La medida responde al plan que contempla el lanzamiento y retorno del vehículo Starship de SpaceX a su base operativa en Texas, Estados Unidos, la cual sobrevolaría el cielo de México.

Lanzamiento de SpaceX dio detalles de su trayectoria en México

De acuerdo con la información disponible, el lanzamiento de SpaceX está contemplado para este sábado 14 de noviembre alrededor de las 3:00 p.m., hora del Centro de México.

El cruce de la nave por territorio y espacio aéreo mexicano se llevaría a cabo a gran altitud y se extendería por un periodo aproximado de 15 minutos, antes de regresar a su base en Texas.

Comunicado afectaciones en vuelos por lanzamiento de SpaceX (Especial)

Las autoridades precisaron que se trata de un escenario posible y no de algo confirmado, pues su realización depende de las condiciones técnicas y meteorológicas de la misión.

Ante esta situación, SENEAM mantendrá comunicación constante con la FAA para monitorear el desarrollo del vuelo y reaccionar oportunamente ante cualquier actualización.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mediante SENEAM y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), recibió la notificación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

Autoridades de México se coordinarán con aerolíneas por lanzamiento de SpaceX

Con el propósito de garantizar la máxima seguridad, SENEAM coordinará con las aerolíneas y operadores comerciales en México los ajustes preventivos necesarios ante en lanzamiento de SpaceX.

Estas acciones podrían incluir modificaciones temporales en las rutas asignadas o reprogramaciones de horarios en los vuelos en México, nacionales e internacionales.

De confirmarse estos cambios, las propias líneas aéreas se encargarán de comunicar las actualizaciones directamente a todos sus usuarios de manera oportuna.

Adicionalmente, el seguimiento del posible sobrevuelo de la nave de SpaceX cuenta con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.