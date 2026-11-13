Microsoft informó que la caída global que sufrieron sus aplicaciones el pasado 12 de noviembre, así como las interrupciones que afectaron sus servicios tuvieron su origen en un problema técnico durante una actualización de la capacidad de su red, el cual se manifestó después de implementar un cambio reciente en la infraestructura.

“Lamentamos profundamente las interrupciones que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios. Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y nos tomamos esa responsabilidad con suma seriedad. Estamos observando una recuperación generalizada y estabilidad en todos nuestros servicios.” Microsoft

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, Microsoft aseguró que el incidente no estuvo relacionado con un ciberataque ni con sus tecnologías de inteligencia artificial (IA) o agentes.

Microsoft revela las causas de su caída mundial; descarta ciberataques y problemas con la IA (@Microsoft / X)

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De acuerdo con Microsoft, el problema comenzó durante una actualización previa de la capacidad de la red y se hizo evidente tras un cambio posterior en su infraestructura.

Ante esto, Microsoft señaló que ya solucionó la causa principal del incidente y trabaja para restablecer por completo los servicios en las regiones y para los clientes que todavía presentan afectaciones.

“Se trató de un problema técnico no relacionado con ciberseguridad ni con IA / agentes. El incidente se originó por un problema durante una actualización previa de la capacidad de la red que se manifestó tras un cambio reciente en la red. Hemos solucionado el problema de fondo y seguimos restableciendo el servicio para los clientes y regiones restantes.” Microsoft

Microsoft también explicó que la recuperación se realizó de manera gradual debido a la alta demanda, con el objetivo de comprobar la estabilidad de sus servicios en cada etapa antes de continuar con el restablecimiento.

Asimismo, Microsoft reconoció las molestias ocasionadas a sus clientes y socios, y aseguró que comprende la responsabilidad que implica mantener la disponibilidad de sus plataformas.

Finalmente, Microsoft adelantó que publicará un informe completo sobre el incidente una vez que concluya la revisión técnica, y por ahora, la empresa reporta una recuperación generalizada y estabilidad en sus servicios.