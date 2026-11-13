Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos, aclaró que la suspensión nacional de vuelos no está relacionada con un “ataque malintencionado” y descartó que exista un riesgo para la población.

Pese a que no es una amenaza, autoridades de Estados Unidos aún no establecen una hora para reanudar las operaciones aéreas, luego de la falla en la comunicación de los centros de control de tráfico aéreo.

Estados Unidos garantiza que no hay peligro para la población, pero sigue sin reanudar vuelos

Este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos canceló todos los vuelos de salida tras detectar una problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo.

Durante una conferencia, Markwayne Mullin explicó que, según indagaciones preliminares, se trata de una interrupción en las telecomunicaciones y no de un ataque a la infraestructura, por lo que no representa un riesgo.

Todos están a salvo. No hay motivo para preocuparse por sus seres queridos si van a volar. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Markwayne Mullin reiteró que no existe una amenaza para la población o para las personas que van a viajar, puntualizando que la falla en las comunicaciones podría ser a causa de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que técnicos de la FAA trabajan para identificar el origen del problema y restablecer los sistemas de comunicación.

Mientras continúan los trabajos técnicos, la FAA ordenó la suspensión de todos los vuelos de salida desde aeropuertos de Estados Unidos, por lo que la cancelación no depende de una aerolínea o una ruta específica.

El gobierno de Estados Unidos mantiene la evaluación de las condiciones de seguridad para recuperar gradualmente las operaciones; sin embargo, aún no se define cuándo se reanudarán los vuelos.

La recomendación es consultar el estado de vuelo directamente con las aerolíneas, pues la reanudación de despegues dependerá del restablecimiento de las comunicaciones y de la autorización de la FAA.