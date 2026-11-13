La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de las salidas de vuelos en el país este viernes 13 de noviembre por motivos de seguridad.

De acuerdo con la información, este viernes se detectó una falla de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo en Estados Unidos, lo que obligó a cancelar todos los vuelos de salida.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema de comunicación afectaba a los centros de control del país, mientras que los técnicos de la FAA comenzaron a investigar el origen de la falla.

Reporte de Sean Duffy tras fallas de comunicación en tráfico aéreo de Estados Unidos (Captura de pantalla)

Estados Unidos suspende todos los vuelos de salida por órdenes de la FAA

Estados Unidos suspendió todos los vuelos de salida de este 13 de noviembre, luego de que se reportara un problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo en todo el país.

La medida contempla la suspensión de todos los vuelos que tengan previsto despegar desde aeropuertos de Estados Unidos, por lo que no dependen de una aerolínea o una ruta específica.

Los reportes indican que la suspensión se mantiene hasta nuevo aviso. La restricción aplica a viajes nacionales y las salidas internacionales estarán sujetas a evaluaciones individuales por parte de las autoridades.

Por otra parte, los aviones que salieron de Estados Unidos y ya se encontraban en el aire antes de la disposición de la FAA, pueden continuar sus operaciones y aterrizar en sus respectivos destinos.

Asimismo, los vuelos que despegan desde otros países con destino a Estados Unidos no están suspendidos de forma general, sino que la FAA analiza su situación y los autoriza o los debía según sea el caso.