Como parte del impulso a la conectividad y al desarrollo económico promovido por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, este 2 de junio fueron inauguradas las nuevas rutas de Volaris desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, que conectarán a San Luis Potosí con Chicago, Monterrey, Puebla, Puerto Vallarta y Guadalajara, fortaleciendo la movilidad de personas, negocios e inversiones.

Gallardo Cardona destacó que la apertura de estas rutas consolida a la entidad como uno de los principales polos de crecimiento del país. Añadió que estas condiciones permiten seguir atrayendo turismo, oportunidades de negocio y proyectos que impulsan el bienestar de las familias potosinas.

Por su parte, la gerente de Ventas y Desarrollo de Mercado de Volaris México, Nanci Aidé Galaviz, afirmó que la expansión es resultado del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para identificar nuevas oportunidades de crecimiento.

El gobernador destacó que con cuatro rutas nacionales y una internacional se fortalece la oferta aérea y se refrenda el compromiso de continuar ampliando la conectividad para generar desarrollo, derrama económica y mayor flujo turístico.

Ricardo Gallardo Cardona celebró la confianza que Volaris ha depositado en San Luis Potosí, al reconocer las condiciones de paz, gobernabilidad y dinamismo económico que su Gobierno ha creado en San Luis Potosí, que le ha permitido al Estado destacar en atracción de inversiones y generación de empleos, además de consolidar una estrategia respaldada por importantes obras de infraestructura y movilidad.

Conectarán a San Luis Potosí con Chicago, Monterrey, Puebla, Puerto Vallarta y Guadalajara. (Cortesía)

Volaris crea nuevas conexiones con ciudades clave

La nueva conexión con ciudades clave como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Chicago facilitará el intercambio comercial, industrial y cultural. La venta de boletos comenzó el pasado 3 de febrero y las operaciones formales comenzaron en estos primeros días de junio.

Con estas nuevas rutas la aerolínea alcanzará un total de 10 destinos operados desde San Luis Potosí, donde ha transportado más de 1.4 millones de pasajeros desde su llegada en 2013, fortaleciendo una conectividad sin límites para beneficio de la actividad económica, turística y cultural de la entidad.