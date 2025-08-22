La inflación en México continúa a la baja llega a 3.49% en primera quincena de agosto 2025.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer nuevos datos sobre la inflación en México que sigue a la baja.

Sin embargo hay productos y servicios que presentan una mayor incidencia en sus costos para los mexicanos.

Inflación en México continúa a la baja: con 3.49% en primera quincena de agosto 2025

De acuerdo con el reporte la primera quincena de agosto de 2025, el INPC registró un nivel de 140.800: disminuyó 0.02 % respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.49 por ciento.

En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de -0.03 % y la anual, de 5.16 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.09 % a tasa quincenal.

A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.09 % y los de servicios, 0.10 por ciento.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente descendió 0.41 por ciento.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 1.19 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.04 % .

Cabe recordar que el INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Inflación en México continúa a la baja: estos son los bienes y servicios más caros

También en la primera quincena de agosto de este año, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes:

Loncherías

Fondas

Torterías

Taquerías

Vivienda propia

Universidad, con incrementos en sus precios

Chile serrano

Carne de res

Detergentes

Limón

Cremas para la piel

Papel higiénico y pañuelos desechables

Tomate verde

Mientras que en contraste los bienes y servicios que disminuyeron sus precios fueron: