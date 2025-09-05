El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó que las y los servidores públicos del estado recibirán un aumento salarial por encima de la inflación en reconocimiento a su duro trabajo.

May Rodríguez firmó como testigo la Minuta de Acuerdos de la Revisión Salarial 2025, donde se establece un aumento directo al salario de 3.5 por ciento al sueldo base, más 5 por ciento en vales de despensa.

La medida beneficiará a 29 mil 890 servidoras y servidores públicos, de los cuales más de 10 mil están agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco (SUTSET).

El mandatario destacó que la negociación entre gobierno y sindicato se dio en un marco de diálogo, responsabilidad y pleno respeto a los derechos de las y los servidores públicos, y celebró que haya llegado a buen puerto.

“Estos acuerdos son un reflejo de que Tabasco se transforma a través del diálogo, el entendimiento y la convicción de que el bienestar laboral es un pilar indispensable para la transformación” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Aumento salarial será retroactivo al 1 de enero

El mandatario destacó que el incremento salarial será retroactivo al 1 de enero de 2025 y el adeudo será cubierto durante la segunda quincena de septiembre a través de un pago de nómina extraordinario.

Esta medida, apuntó, ayuda a la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora de Tabasco y constituye un acto de justicia en retribución a la ardua labor que realizan las y los casi 30 mil trabajadores estatales.

Asimismo, señaló que gobierno y sindicato acordaron que se mantendrán otros programas y beneficios para los trabajadores como las becas escolares, gastos de titulación, ayuda para lentes, fomento al deporte, canastillas de maternidad, licencias de conducir, prótesis y el programa de estímulos a alumnos con calificación de 10.