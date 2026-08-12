La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este martes 11 de agosto de 2026, una reunión con Goldman Sachs por oportunidades de inversión relacionadas al Plan México.

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Goldman Sachs tuvo lugar en los salones de Palacio Nacional, en la que participó John E. Waldron, presidente y director de operaciones de la reconocida banca de inversión.

Claudia Sheinbaum sostiene reunión con la banca de inversión Goldman Sachs en Palacio Nacional

El martes 11 de agosto, la presidenta Sheinbaum compartió que sostuvo una importante reunión en Palacio Nacional con John E. Waldron, directivo de la banca Goldman Sachs.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron temas como las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México, así como la percepción favorable que existe hacia nuestro país dentro de los mercados internacionales.

Claudia Sheinbaum se reúne con Goldman Sachs por oportunidades de inversión del Plan México (Captura / X)

El encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Goldman Sachs tuvo una duración aproximada de hora y media, tras la cual John E. Waldron se retiró de Palacio Nacional.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John E. Waldron, y a su equipo; conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México”. Claudia Sheinbaum

John E. Waldron acudió acompañado de su equipo de trabajo para analizar posibles propuestas de inversión que puedan resultar en un beneficio para México.

Fue a través de redes sociales que la presidenta Sheinbaum informó acerca de esta importante reunión, sin brindar mayores detalles del encuentro o de acuerdos alcanzados entre ambas partes.