Ahora que la Hot Sale 2026 ya comenzó, Sony anunció los descuentos que tendrá en la línea de PlayStation 5, para todos aquellos que quieran aprovechar.

Los descuentos de PlayStation 5 en la Hot Sale 2026 aplicarán tanto en los juegos, como en controles DualSense de la consola.

PlayStation en la Hot Sale 2026 (Sony)

Descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026

Los descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026, es en algunas ediciones especiales del DualSense, por si te interesó algunos de estos.

Aquí tienes los descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026:

DualSense Gray Camo: de 1699 pesos a 1299 pesos

DualSense White: de 1699 pesos a 1299 pesos

DualSense Midnight Black: de 1699 pesos a 1299 pesos

DualSense Galactic Purple: de 1699 pesos a 1299 pesos

DualSense Starlight Blue: de 1699 pesos a 1299 pesos

DualSense Cobalt Blue: de 1799 pesos a 1399 pesos

DualSense Cosmic Red: de 1699 pesos a 1299 pesos

DualSense Sterling Silver: de 1799 pesos a 1399 pesos

DualSense Volcanic Red: de 1799 pesos a 1399 pesos

DualSense Chroma Indigo: de 1799 pesos a 1399 pesos

DualSense Chroma Pearl: de 1799 pesos a 1399 pesos

DualSense Chroma Teal: de 1799 pesos a 1399 pesos

DualSense ZCT2 Black + USB-C: de 1699 pesos a 1299 pesos

Descuentos en juegos de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026

Por su parte los descuentos en juegos de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026 será en ediciones físicas de obras exclusivas de la marca.

Estos son los juegos de PlayStation 5 que tienen descuento por la Hot Sale 2026:

Iron Man VR (PSVR): de 949 pesos a 399 pesos

Horizon Forbidden West: de 1399 pesos a 999 pesos

Until Dawn: de 1399 pesos a 799 pesos

Uncharted: Legacy of Thieves Collection : de 1119 pesos a 499 pesos

Nioh Collection: de 1699 pesos a 699 pesos

The Last of Us Part I: de 1119 pesos a 699 pesos

Stellar Blade: de 1699 pesos a 999 pesos

Sackboy: A Big Adventure: de 1399 pesos a 599 pesos

Rise of the Ronin: de 1699 pesos a 999 pesos

Returnal: de 1699 pesos a 899 pesos

Ratchet & Clank: Rift Apart: de 1699 pesos a 899 pesos

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: de 1119 pesos a 499 pesos

Marvel’s Spider-Man 2: de 1699 pesos a 999 pesos

LEGO Horizon Adventures: de 949 pesos a 599 pesos

Horizon Zero Dawn Remastered: de 1119 pesos a 499 pesos

Helldivers 2: de 949 pesos a 799 pesos

Gran Turismo 7: de 1699 pesos a 899 pesos

God of War Ragnarök: de 1699 pesos a 899 pesos

Ghost of Yōtei: de 1699 pesos a 1299 pesos

Ghost of Tsushima Director’s Cut: de 1699 pesos a 999 pesos

Demon’s Souls: de 1699 pesos a 899 pesos

Death Stranding Director’s Cut: de 1119 pesos a 699 pesos

Death Stranding 2: de 1699 pesos a 999 pesos

Astro Bot: de 1399 pesos a 999 pesos

Tanto los juegos como los controles se podrán comprar durante la Hot Sale 2026 en los distribuidores autorizados de PlayStation.