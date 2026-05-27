Ahora que la Hot Sale 2026 ya comenzó, Sony anunció los descuentos que tendrá en la línea de PlayStation 5, para todos aquellos que quieran aprovechar.
Los descuentos de PlayStation 5 en la Hot Sale 2026 aplicarán tanto en los juegos, como en controles DualSense de la consola.
Descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026
Los descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026, es en algunas ediciones especiales del DualSense, por si te interesó algunos de estos.
Aquí tienes los descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026:
- DualSense Gray Camo: de 1699 pesos a 1299 pesos
- DualSense White: de 1699 pesos a 1299 pesos
- DualSense Midnight Black: de 1699 pesos a 1299 pesos
- DualSense Galactic Purple: de 1699 pesos a 1299 pesos
- DualSense Starlight Blue: de 1699 pesos a 1299 pesos
- DualSense Cobalt Blue: de 1799 pesos a 1399 pesos
- DualSense Cosmic Red: de 1699 pesos a 1299 pesos
- DualSense Sterling Silver: de 1799 pesos a 1399 pesos
- DualSense Volcanic Red: de 1799 pesos a 1399 pesos
- DualSense Chroma Indigo: de 1799 pesos a 1399 pesos
- DualSense Chroma Pearl: de 1799 pesos a 1399 pesos
- DualSense Chroma Teal: de 1799 pesos a 1399 pesos
- DualSense ZCT2 Black + USB-C: de 1699 pesos a 1299 pesos
Descuentos en juegos de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026
Por su parte los descuentos en juegos de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026 será en ediciones físicas de obras exclusivas de la marca.
Estos son los juegos de PlayStation 5 que tienen descuento por la Hot Sale 2026:
- Iron Man VR (PSVR): de 949 pesos a 399 pesos
- Horizon Forbidden West: de 1399 pesos a 999 pesos
- Until Dawn: de 1399 pesos a 799 pesos
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection : de 1119 pesos a 499 pesos
- Nioh Collection: de 1699 pesos a 699 pesos
- The Last of Us Part I: de 1119 pesos a 699 pesos
- Stellar Blade: de 1699 pesos a 999 pesos
- Sackboy: A Big Adventure: de 1399 pesos a 599 pesos
- Rise of the Ronin: de 1699 pesos a 999 pesos
- Returnal: de 1699 pesos a 899 pesos
- Ratchet & Clank: Rift Apart: de 1699 pesos a 899 pesos
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: de 1119 pesos a 499 pesos
- Marvel’s Spider-Man 2: de 1699 pesos a 999 pesos
- LEGO Horizon Adventures: de 949 pesos a 599 pesos
- Horizon Zero Dawn Remastered: de 1119 pesos a 499 pesos
- Helldivers 2: de 949 pesos a 799 pesos
- Gran Turismo 7: de 1699 pesos a 899 pesos
- God of War Ragnarök: de 1699 pesos a 899 pesos
- Ghost of Yōtei: de 1699 pesos a 1299 pesos
- Ghost of Tsushima Director’s Cut: de 1699 pesos a 999 pesos
- Demon’s Souls: de 1699 pesos a 899 pesos
- Death Stranding Director’s Cut: de 1119 pesos a 699 pesos
- Death Stranding 2: de 1699 pesos a 999 pesos
- Astro Bot: de 1399 pesos a 999 pesos
Tanto los juegos como los controles se podrán comprar durante la Hot Sale 2026 en los distribuidores autorizados de PlayStation.