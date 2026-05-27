Ahora que la Hot Sale 2026 ya comenzó, Sony anunció los descuentos que tendrá en la línea de PlayStation 5, para todos aquellos que quieran aprovechar.

Los descuentos de PlayStation 5 en la Hot Sale 2026 aplicarán tanto en los juegos, como en controles DualSense de la consola.

PlayStation en la Hot Sale 2026
PlayStation en la Hot Sale 2026 (Sony)

Descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026

Los descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026, es en algunas ediciones especiales del DualSense, por si te interesó algunos de estos.

Aquí tienes los descuentos en controles de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026:

  • DualSense Gray Camo: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • DualSense White: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • DualSense Midnight Black: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • DualSense Galactic Purple: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • DualSense Starlight Blue: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • DualSense Cobalt Blue: de 1799 pesos a 1399 pesos
  • DualSense Cosmic Red: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • DualSense Sterling Silver: de 1799 pesos a 1399 pesos
  • DualSense Volcanic Red: de 1799 pesos a 1399 pesos
  • DualSense Chroma Indigo: de 1799 pesos a 1399 pesos
  • DualSense Chroma Pearl: de 1799 pesos a 1399 pesos
  • DualSense Chroma Teal: de 1799 pesos a 1399 pesos
  • DualSense ZCT2 Black + USB-C: de 1699 pesos a 1299 pesos

Descuentos en juegos de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026

Por su parte los descuentos en juegos de PlayStation 5 por la Hot Sale 2026 será en ediciones físicas de obras exclusivas de la marca.

Estos son los juegos de PlayStation 5 que tienen descuento por la Hot Sale 2026:

  • Iron Man VR (PSVR): de 949 pesos a 399 pesos
  • Horizon Forbidden West: de 1399 pesos a 999 pesos
  • Until Dawn: de 1399 pesos a 799 pesos
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection : de 1119 pesos a 499 pesos
  • Nioh Collection: de 1699 pesos a 699 pesos
  • The Last of Us Part I: de 1119 pesos a 699 pesos
  • Stellar Blade: de 1699 pesos a 999 pesos
  • Sackboy: A Big Adventure: de 1399 pesos a 599 pesos
  • Rise of the Ronin: de 1699 pesos a 999 pesos
  • Returnal: de 1699 pesos a 899 pesos
  • Ratchet & Clank: Rift Apart: de 1699 pesos a 899 pesos
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: de 1119 pesos a 499 pesos
  • Marvel’s Spider-Man 2: de 1699 pesos a 999 pesos
  • LEGO Horizon Adventures: de 949 pesos a 599 pesos
  • Horizon Zero Dawn Remastered: de 1119 pesos a 499 pesos
  • Helldivers 2: de 949 pesos a 799 pesos
  • Gran Turismo 7: de 1699 pesos a 899 pesos
  • God of War Ragnarök: de 1699 pesos a 899 pesos
  • Ghost of Yōtei: de 1699 pesos a 1299 pesos
  • Ghost of Tsushima Director’s Cut: de 1699 pesos a 999 pesos
  • Demon’s Souls: de 1699 pesos a 899 pesos
  • Death Stranding Director’s Cut: de 1119 pesos a 699 pesos
  • Death Stranding 2: de 1699 pesos a 999 pesos
  • Astro Bot: de 1399 pesos a 999 pesos

Tanto los juegos como los controles se podrán comprar durante la Hot Sale 2026 en los distribuidores autorizados de PlayStation.