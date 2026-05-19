México.- Hay compras que se planean. Hay compras que se postergan. Y luego está ese colchón que ya sobrevivió más etapas de tu vida que algunos amigos. Para todo eso llega Hot Sale Sears 2026, una de las mejores oportunidades del año para renovar el hogar, actualizar la tecnología, cambiar el clóset o por fin comprar eso que llevas tiempo cazando “cuando esté en promo”.
Del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, Sears tendrá promociones especiales tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea, con ofertas bastante difíciles de ignorar: hasta 50% de descuento + hasta 18 Meses Sin Intereses o hasta 15% adicional con Tarjeta de Crédito Sears. Básicamente, el tipo de promoción que hace que tu carrito de compras vuelva a tener esperanza y puedas renovarlo todo.
Durante esta temporada, Hot Sale Sears se convierte en el pretexto perfecto para darle una actualización real a la casa. Por ejemplo, si el plan es dormir mejor, los colchones tendrán hasta 40% de descuento + 18 Meses Sin Intereses, con opciones ideales para quienes ya necesitan descansar como adultos funcionales y no como sobrevivientes de una mudanza eterna. Marcas como Restonic o Luuna, solo por mencionar algunas, forman parte de las alternativas que pueden encontrarse durante la campaña.
También es buen momento para transformar la sala, el comedor o ese rincón que lleva años esperando “un mueble bonito”. En muebles, Sears contará con promociones de hasta 55% de descuento + 18 Meses Sin Intereses, con propuestas para renovar espacios completos o darles un nuevo aire sin convertir la tarjeta en una escena de suspenso financiero. Firmas como Vintage Home y Home Nature, por mencionar algunas, pueden ser parte de esa búsqueda.
Y si hablamos de renovar la casa, la línea blanca entra como protagonista. Refrigeradores, lavadoras y todo el departamento de línea blanca tendrán hasta 55% de descuento + 18 Meses Sin Intereses, con marcas como Mabe, Whirlpool u Oster, entre otras. Porque sí, hay pocas cosas más adultas que emocionarse por una lavadora nueva.
La tecnología también tendrá un lugar especial en Hot Sale Sears 2026, sobre todo con el Mundial cada vez más cerca. Si la idea es disfrutar los partidos como se debe, este puede ser el momento perfecto para cambiar de pantalla y armar una experiencia mucho más inmersiva desde casa. En pantallas, habrá hasta 50% de descuento + 18 Meses Sin Intereses, con opciones de marcas como LG, Samsung, Hisense y más. Porque ver un gol en una pantalla nueva no cambia el marcador, pero sí mejora dramáticamente la ilusión.
A estrenar outfit: En el departamento de moda para toda la familia, habrá hasta 50% de descuento + 15% adicional con Crédito Sears, con opciones para renovar básicos, looks de temporada, calzado, accesorios y piezas para todos los estilos. Marcas como Levi’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Elle, Nine West, Guess, Tous y más podrán encontrarse dentro de la oferta, porque a veces renovar el clóset también cuenta como acto de amor propio.
Para quienes buscan algo más grande, literalmente, también habrá promociones en motos, con hasta 50% de descuento en motocicletas y accesorios + 20 Meses Sin Intereses, incluyendo opciones como Pulsar, Vento o Italika, entre otras. Una buena alternativa para quienes quieren moverse distinto, ahorrar tiempo o simplemente dejar de depender del transporte público como prueba diaria de paciencia.
A todo esto se suman beneficios pensados para hacer la compra más práctica: envío gratis en compras mayores a $299, opción de recoger en tienda en 2 horas y Meses Sin Intereses con bancos participantes. Así, cada quien puede elegir si prefiere comprar desde casa o pasar directamente a tienda por lo suyo, porque hasta para gastar con inteligencia hay estilos.
Hot Sale Sears 2026 es la oportunidad perfecta para encontrar eso que llevas tiempo buscando con promociones imperdibles. Ya sea una nueva pantalla para vivir los partidos, un colchón que por fin le haga justicia a tus desvelos, muebles para renovar tu espacio, moda para toda la familia o tecnología para actualizar tu día a día, esta campaña reúne descuentos, facilidades de pago y beneficios disponibles por tiempo limitado.
Las promociones estarán vigentes del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. Así que conviene aprovechar antes de que terminen, porque luego viene el clásico “lo iba a comprar, pero ya no está en descuento”, una tragedia moderna completamente evitable, que no te pase a ti y aprovecha este Hot Sale en Sears y Sears.com