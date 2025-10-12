HONOR Talents 2025 es la quinta edición de la marca que busca apoyar a jóvenes talentos que fusionan arte y tecnología.

El HONOR Talents Global Design Award tiene convocatoria abierta hasta el 21 de octubre de 2025, cuando el jurado iniciará con las evaluaciones de las obras.

Como cada año, HONOR Talents 2025 busca empoderar a jóvenes creativos con una plataforma que muestre su trabajo alrededor del mundo.

Solo en el año 2024, con César Efrén Herrera Andrade de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM como ganador, se recibieron 10 mil propuestas de distintos países.

HONOR Talents 2025 llevó su mensaje de arte y tecnología a la UNAM

La marca de tecnología realizó dos seminarios formativos en el marco del concurso HONOR Talents 2025.

El primero tuvo lugar en la FAD de la UNAM, mientras que el segundo se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey campus Estado de México.

Durante ambas sesiones, diversos potentes en las áreas de arte y tecnología compartieron con los estudiantes el objetivo de HONOR Talents 2025.

Impulsándolos a desarrollar sus ideas creativas y formar parte de la quinta edición del concurso mundial.

El pasado 23 de septiembre se presentaron a los miembros del jurado de HONOR Talents 2025:

Laura Figueroa, diseñadora industrial y miembro del consejo de la Organización Mundial del Diseño

Julio Farías, presidente del Premio Nacional de Diseño de México y profesor de posgrado en la FAD

Este último, invitó a los jóvenes a participar en HONOR Talents 2025, “una gran oportunidad para expresar sus ideas” a nivel mundial.

Asimismo, se contó con la presencia de:

Marcela Flores, directora del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del gobierno de México

Marisol Martínez, secretaria de Planeación y Vinculación de la FAD de la UNAM

Tayde Pérez, representante de Internacionalización

César Efrén Herrera Andrade, ganador del premio HONOR Talents LATAM 2024

Kryssia Soto, senior Marketing Manager de HONOR

Zian Lee, director de Asuntos Públicos Internacionales de HONOR

Yang Ye, manager de Asuntos Públicos Internacionales

El estudiante de la UNAM, César Efrén Herrera Andrade, también invitó a la comunidad universitaria a participar en HONOR Talents 2025.

“Uno hace chiquito su mundo y solito se pone barreras y se limita. Vayan a museos, súmense a programas como HONOR Talents, integren la tecnología y atrévanse a participar”. Ganador del premio HONOR Talents LATAM 2024

Tecnológico de Monterrey campus Estado de México recibió la visita de HONOR

El 24 de septiembre, HONOR Talents 2025 llegó hasta el Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, con la presencia de:

Renato Flores, subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil y Grupo Carso

Brenda Juárez, especialista del sector de educación de UNESCO México

Jorge Bravo, vicepresidente Editorial Ejecutivo de DPL Group

Juan Ramos, líder región Ciudad de México Tecnológico de Monterrey de Futures Design Lab y director de DX Designs Consultancy

Marcela Flores, directora del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del gobierno de México

Durante un panel acerca del uso de la inteligencia artificial, se resaltó que esta tecnología es una gran herramienta para el sector educativo.

Toda vez que las y los estudiantes desarrollen al máximo su potencial también en lo cultural y corporativo.

Haciendo énfasis en que programas como HONOR Talents ofrece acceso a nuevas oportunidades que fusionan arte y tecnología.

HONOR Talents tiene más presencia en México cada edición

Zian Lee, director de Asuntos Públicos Internacionales para HONOR México, destacó la presencia de HONOR Talents en el país.

Pues, con cada edición, el programa de arte y tecnología recibe más propuestas de la comunidad estudiantil en México.

“Para HONOR es un enorme gusto ver cómo en cada edición contamos con gran participación de la comunidad estudiantil en México, lo que nos continúa motivando a seguir impulsando este tipo de concursos”. Zian Lee, director de Asuntos Públicos Internacionales para HONOR México