Ante el reto de que en México se generan más de 50 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año y solo el 5% recibe tratamiento, Holcim México y su filial Geocycle aceleran la transición hacia un modelo de economía circular.

Con inversiones superiores a 500 millones de dólares en cinco años, la cementera gestiona más de 600,000 toneladas de desechos anuales mediante coprocesamiento térmico, , evitando su acumulación en vertederos.

Casos como Orizaba, Tecomán y Cuautlapan muestran cómo la colaboración municipal, industrial y comunitaria convierte residuos sólidos en recursos sostenibles.

Municipio de Orizaba, un caso de éxito de Holcim México y Geocycle

Un modelo de éxito destacado es el municipio de Orizaba, Veracruz, galardonado en España con el premio “Escoba de Platino” por su innovadora gestión de basura.

Tras casi una década de colaboración estrecha, una estación de clasificación conjunta ha permitido aprovechar más de 100,000 toneladas de residuos inorgánicos.

Holcim y Geocycle promueven la economía circular en municipios de México (Cortesía)

Además, Orizaba y Geocycle implementaron recientemente un convenio único para reciclar escombros de la demolición de banquetas; hasta la fecha, más de 1,000 toneladas de concreto viejo han sido procesadas para pavimentar las nuevas aceras locales.

Holcim y Geocycle impulsan la economía circular al transformar residuos en recursos

Otras regiones de México también suman soluciones adaptadas a sus realidades. En Tecomán, Colima, se procesan más de 45,000 toneladas anuales de biomasa de caña de azúcar, utilizando el calor residual de la planta cementera para secar el bagazo húmedo y habilitarlo como combustible limpio.

Por otro lado, en la vecina localidad de Cuautlapan, Veracruz, el programa “Mi Comunidad Sostenible” —desarrollado junto con Nestlé— impulsa la educación ambiental, logrando el equivalente a 45 días sin enviar residuos al vertedero.

Con estas iniciativas, Holcim México demuestra que la vinculación estratégica entre la política pública, la tecnología industrial y la participación comunitaria es clave para convertir los residuos en recursos de valor sostenible.