Hisense lideró los envíos globales de pantallas de 100 pulgadas o más, con una participación de mercado superior al 50% durante los primeros tres trimestres de 2026.

Este resultado consolida su presencia en el segmento de televisores de gran formato y se suma al liderazgo que alcanzó en los envíos globales de Laser TV durante 2025, cuando registró más del 70% de participación de mercado.

Hisense recibe tres premios por la experiencia de entretenimiento en casa

Además de su desempeño comercial, Hisense obtuvo el reconocimiento de los consumidores en los premios Expert Reviews TV Brand Awards 2026, donde recibió tres galardones: Mejor Marca General (Best Overall), Más Recomendada (Most Recommended) y Mejor Calidad de Sonido (Best for Sound Quality).

La marca también obtuvo menciones especiales (Highly Commended) en las categorías de Calidad de Imagen, Relación Calidad-Precio y Funciones Inteligentes. Estos reconocimientos reflejan la valoración de los usuarios sobre las características y experiencias que ofrecen sus televisores.

Los resultados se relacionan con el desarrollo tecnológico de su portafolio. Entre sus propuestas se encuentra la tecnología RGB MiniLED, incorporada en los modelos UR9S y UR8S, que permite un control preciso de la iluminación RGB para ofrecer colores más puros y naturales, mayor nivel de detalle y confort visual.

Hisense impulsa la tecnología RGB MiniLED y las certificaciones de imagen

El modelo insignia 116UXS cuenta con las certificaciones Pantone Validated RGB MiniLED y Pantone Color, que respaldan las características de su tecnología de color.

La compañía también continúa desarrollando su portafolio de televisores con tecnología MiniLED, mientras que Laser TV representa otra alternativa para quienes buscan experiencias de entretenimiento inmersivo en pantallas de gran formato.

A estas propuestas se suma la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, presente en toda la línea RGB MiniLED 2026 y en productos láser seleccionados, como parte de las características que Hisense destaca en materia de calidad de imagen y confort visual.

En conjunto, los resultados de mercado, los reconocimientos de consumidores y el desarrollo de nuevas tecnologías forman parte de la estrategia de Hisense para ampliar su presencia en el segmento de pantallas de gran formato y ofrecer nuevas experiencias de entretenimiento en el hogar.