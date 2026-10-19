Hisense anunció el lanzamiento del PX4 Pro, un proyector de cine láser TriChroma diseñado para llevar una pantalla de gran formato al hogar. El equipo permite proyectar imágenes de entre 80 y 200 pulgadas y está pensado para disfrutar películas, deportes, televisión y videojuegos.

La marca informó que el dispositivo estará disponible en México a partir de diciembre de 2026, a través de distribuidores autorizados. Su propuesta combina brillo, reproducción de color y funciones para videojuegos, con el objetivo de integrar una experiencia de pantalla grande en distintas actividades cotidianas.

Hisense PX4 Pro ofrece proyección de hasta 200 pulgadas y tecnología TriChroma

El PX4 Pro cuenta con 3 mil 500 lúmenes ANSI y está equipado con el motor láser digital LPUT 3.0, que ofrece una cobertura de color del 118% del espacio BT.2020. Según la compañía, estas características permiten reproducir una amplia gama de tonalidades y ofrecer imágenes con colores intensos.

El proyector también incorpora la tecnología Dynamic Grayscale y una lente Iris mejorada, diseñadas para mostrar detalles en escenas oscuras y contenido HDR. Con estas funciones, Hisense busca mejorar la profundidad y el realismo de las imágenes proyectadas.

El equipo está dirigido a quienes buscan una alternativa a las pantallas tradicionales para ver películas, disfrutar eventos deportivos o compartir contenido audiovisual en casa. Su rango de proyección permite adaptar el tamaño de la imagen a diferentes espacios y necesidades.

Hisense PX4 Pro integra funciones para videojuegos y baja latencia

Además de sus características para cine en casa, el PX4 Pro incorpora herramientas orientadas al gaming. Hisense lo presenta como el primer cine láser TriChroma del mundo certificado con FreeSync Premium, tecnología destinada a ofrecer una experiencia de juego más fluida.

Entre sus especificaciones se encuentran una latencia de 1 milisegundo, una tasa de refresco de hasta 240 Hz en resolución 2K, frecuencia de actualización variable (VRR) y compatibilidad con Dolby Vision Gaming.

La compañía también adelantó que Xbox Cloud Gaming llegará mediante una futura actualización de VIDAA, lo que permitirá acceder a títulos de videojuegos en la nube sin necesidad de contar con una consola, una vez que la función esté disponible.

Con esta combinación de características, el PX4 Pro busca ampliar el uso de los proyectores láser más allá de las películas y convertirlos en una opción para el entretenimiento familiar, los deportes y los videojuegos. El Hisense PX4 Pro estará disponible a partir de diciembre de 2026 en distribuidores autorizados en México.