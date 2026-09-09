México se ha convertido en una pieza estratégica para el crecimiento global de Hisense, al albergar una de las plantas más importantes de la compañía fuera de China.

“La de Rosarito es de televisores, es la segunda planta con mayor inversión a nivel global por parte de la marca…” Julio Meneses. Director de marca para Hisense México

La firma tecnológica destacó que su complejo de Rosarito, Baja California, concentra la segunda mayor inversión de Hisense a nivel mundial y desempeña un papel clave en el abastecimiento de pantallas para el mercado mexicano y de Norteamérica.

Además, el impulso generado por eventos como el Mundial 2026 fortaleció la presencia de Hisense, que reportó aumentos en ventas y posicionamiento de marca.

Hisense mantiene capacidad de atender el mercado en México y Estados Unidos

Julio Meneses señaló que Hisense mantiene la capacidad de atender el mercado en México y Norteamérica, por lo cual no tienen planes de abrir una nueva planta en la región.

El Mundial 2026 jugado en este país como una de las sedes, fue reflejo de ello pues el evento que incrementó la venta de televisiones.

“La planta da suficiente capacidad para tender el mercado mexicano y norteamericano…” Julio Meneses. Director de marca para Hisense México

Hisense se coronó como número uno en el Mundial 2026

Julio Meneses dijo que, de acuerdo con datos internos, en los meses de junio y julio, cuando se desarrolló el Mundial 2026, la marca se convirtió en número uno ventas y número uno en conversación digital.

Las preferencias del mercado mexicano, sobre adquisición de televisiones en general, reflejó preferencias por pantallas de 65 y 75 pulgadas, una tendencia que cada vez apuesta por aparatos más grandes.

“Crecimos en segmentos donde 65, 75 pulgadas, se hacían más relevantes y en los meses de junio y julio, según reportes que tenemos, fuimos la marca número uno en ventas… conversación digital, como la marca más relevante… y la marca número uno en búsquedas… fue un rotundo éxito el Mundial para nosotros, además de que la marca estuvo presente en todos lados” Julio Meneses. Director de marca para Hisense México

Pantallas Hisense producidas en Rosarito presentes en el VAR del Mundial 2026

La marca Hisense estuvo presente en las pantallas gigantes de todos los Fan Fest de la FIFA.

En el VAR también se usaron pantallas de 65 pulgadas con sistema RGB-mini-LED, como las que se producen en Rosarito, Baja California.