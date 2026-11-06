Grupo ISA obtuvo la licitación de ASUR para la comercialización de espacios publicitarios en aeropuertos en las nueve terminales que opera el grupo en el sureste mexicano, como parte de su estrategia de crecimiento y expansión nacional.

Durante una presentación ante clientes y socios comerciales, la compañía dio a conocer nuevas adjudicaciones, entre ellas el proyecto de publicidad aeroportuaria en los nueve aeropuertos del sureste mexicano, la licitación del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, y puentes viales en Tijuana.

Grupo ISA gana licitación de ASUR (cortesía)

Grupo ISA amplía su presencia en infraestructura estratégica

El presidente de Grupo ISA, Hugo Camou, destacó que estas adjudicaciones fortalecen la presencia de la compañía en infraestructura estratégica.

Los nuevos proyectos se suman a sus operaciones en los sistemas de Metro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en distintos aeropuertos del país.

Por su parte, el director general de Grupo ISA, Raúl Camou, señaló que la transformación digital será uno de los principales motores de crecimiento de la empresa, mediante el desarrollo de soluciones publicitarias innovadoras y tecnológicas. También agradeció la confianza de los nuevos socios comerciales.

Grupo ISA gana licitación de ASUR (cortesía)

El director jurídico de ASUR, Claudio Góngora, reconoció a Grupo ISA como un socio estratégico para contribuir a la modernización y mejora de la imagen del Aeropuerto Internacional de Cancún y las demás terminales del grupo. El proyecto contempla un contrato multianual para la comercialización de espacios publicitarios.

Grupo ISA gana licitación de ASUR (cortesía)

Anuncian inversión de 110 millones de pesos en el sureste

El director comercial de Grupo ISA, Jorge García, informó que la compañía contempla una inversión de 110 millones de pesos en el sureste mexicano como parte de esta nueva etapa de expansión.

Con estas adjudicaciones, Grupo ISA busca fortalecer su posicionamiento en la industria publicitaria mediante nuevos proyectos, inversión, innovación y soluciones tecnológicas.