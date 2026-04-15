Tras reunir 60 millones de pesos en su campaña 2025, Fundación Alsea amplía el alcance de “Va por mi cuenta” con la incorporación de siete nuevas organizaciones civiles.

El movimiento, que ahora suma 22 proyectos de 15 aliados, busca impactar a más de 1.4 millones de personas hacia 2027.

Ivonne Madrid Canudas, directora de Fundación Alsea, señaló que el sueño es que “Va por mi cuenta” se convierta en un movimiento masivo que trascienda a la compañía, invitando incluso a la competencia y a otros sectores a sumarse para resolver los problemas de raíz que impiden el avance de México.

“Va por mi cuenta” de Fundación Alsea incorpora 7 nuevos aliados (Elizabeth Flores)

Los 7 nuevos aliados de “Va por mi cuenta” de Fundación Alsea

Fundación Alsea anunció el 14 de abril de 2026 la incorporación de siete nuevas organizaciones de la sociedad civil como aliados estratégicos del movimiento “Va por mi cuenta”.

Los nuevos aliados que se integran al proyecto Va por mi Cuenta son:

Un Kilo de Ayuda Bifam Christel House Fundación ¿Sabías que...? Fundación Nutriendo por un Futuro Fundación para la Asistencia Educativa (FAE) Pro Mazahua

“Va por mi cuenta” de Fundación Alsea incorpora 7 nuevos aliados (Elizabeth Flores)

Con estas incorporaciones, el movimiento Va por mi Cuenta apoyará un total de 22 proyectos de 15 organizaciones diferentes, con el objetivo de alcanzar un impacto esperado de más de 1.4 millones de personas para el año 2027.

Fundación Alsea se mueve hacia un nuevo eje de acción: Educación y Empleabilidad

Además del pilar fundamental de alimentación, Fundación Alsea ha diversificado su estrategia para incluir la educación y la empleabilidad como motores de cambio.

Para este ciclo, se destinarán 8 millones de pesos para beneficiar a 13 proyectos de 11 organizaciones, impactando a más de 6,000 personas.

Esta iniciativa no solo busca ofrecer un empleo digno y bien remunerado, sino también crear un canal de talento para la industria restaurantera.

El rol de las marcas y la sociedad

El éxito de la recaudación se sustenta en la participación activa de marcas como Domino’s, Starbucks, Vips, Chili’s e Italianni’s, que implementan “productos con causa” y movilizan a millones de clientes en sus más de 2,000 establecimientos.

Asimismo, el compromiso interno es clave, con más de 29 mil colaboradores de Alsea que donan voluntariamente parte de su salario a la causa.