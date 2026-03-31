Fundación Alsea A.C., en colaboración con World Vision México, anunció el lanzamiento de la quinta convocatoria del Premio Alsea, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración con el sector académico y promover soluciones integrales en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

La convocatoria estará abierta del 16 de marzo al 24 de junio de 2026 y está dirigida a académicos, investigadores y equipos de investigación de Argentina, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Paraguay.

Premio Alsea impulsa investigación en nutrición y seguridad alimentaria

El Premio Alsea cumple cinco años promoviendo proyectos de investigación innovadores, ya sea en desarrollo u originales, enfocados en temas de alimentación y nutrición, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estas iniciativas buscan contribuir al desarrollo de políticas públicas viables y sostenibles, capaces de generar impacto a largo plazo en el combate a la inseguridad alimentaria.

Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea A.C., destacó que el crecimiento en el número de participaciones refleja un mayor compromiso por generar soluciones que permitan avanzar hacia un futuro donde todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

Por su parte, Mario Valdez, director nacional de World Vision México, subrayó que la inseguridad alimentaria continúa siendo un desafío para millones de personas, por lo que resulta fundamental impulsar soluciones desde la investigación y el conocimiento.

Premio Alsea impulsa investigación en seguridad alimentaria y nutrición. (Cortesía )

Convocatoria Premio Alsea 2026 ofrece apoyo de 150 mil dólares

En 2025, el Premio Alsea recibió 110 postulaciones de distintos países de Iberoamérica, con proyectos enfocados en promover dietas accesibles, reducir el desperdicio de alimentos y desarrollar soluciones innovadoras, incluso mediante el uso de inteligencia artificial.

Para esta edición, el proyecto ganador recibirá un apoyo económico de 150 mil dólares, destinado en un 50% a costos de personal, difusión de resultados, y el resto a la implementación del proyecto.

Las propuestas serán evaluadas por un Comité Científico internacional, que analizará la calidad académica, originalidad, metodología y contribución al conocimiento en alimentación y nutrición.

Las personas interesadas pueden registrarse y consultar las bases en el sitio oficial del Premio Alsea.

Con esta convocatoria, Fundación Alsea reafirma su compromiso de impulsar la investigación y generar soluciones sostenibles que contribuyan a combatir la inseguridad alimentaria en la región.