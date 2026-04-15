En el marco de la mesa de diálogo sobre responsabilidad social en la industria restaurantera, Fundación Alsea reconoció a Fundación Santander México como aliado estratégico del movimiento “Va por mi cuenta”.

El acto celebrado el 14 de abril de 2026 simboliza una relación que evolucionó de lo comercial a la coinversión social, movilizando cerca de 20 millones de pesos en beneficio de más de 11,600 personas.

Ser reconocidos como aliado del movimiento Va por mi cuenta refleja el valor de sumar capacidades entre sectores para atender desafíos complejos como la educación. Desde Fundación Santander México entendemos que la colaboración permite generar soluciones más integrales y sostenibles. Compartimos con FundaciónAlseauna visión clara de impacto social Valentina Villa Ordorica, directora general de la Fundación Santander México

La colaboración se expande hacia educación y empleabilidad, con programas gastronómicos que buscan generar empleos dignos y talento para el sector restaurantero.

Ivonne Madrid: Fundación Santander México, un aliado histórico y estratégico

Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, fue la encargada de entregar la distinción a Valentina Villa Ordorica, directora general de la Fundación Santander México.

Cada año reconocemos a los aliados que se se suman al movimiento “Va por mi Cuenta” y hoy quiero hacer este espacio para para reconocer a Valentina Villa porque es la primera primera vez que Fundación Alcea y Fundación Santander están coinvirtiendo en un nuevo eje: educación y empleabilidad Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea

Durante el evento, se destacó que Santander fue el primer banco en abrir sus cajeros automáticos para facilitar la recaudación de donativos ciudadanos en favor del movimiento “Va por mi cuenta”.

Cuando ustedes ven esa pantalla de “quieres donar 14 pesos”, créanme que esos 14 pesos Fundación Alcea y Fundación Santander, los multiplicamos. Con esta coinversión se logran tres cosas: Se movilizan recursos, se reduce el riesgo porque son transparentes y se logran escalar soluciones que ya funcionan Valentina Villa Ordorica, directora general de la Fundación Santander México

Gracias a esta alianza, se han logrado movilizar cerca de 20 millones de pesos a través de diversos frentes de aportación, logrando beneficiar a más de 11,609 personas en situación vulnerable.

Por su parte, Valentina Villa expresó que para el banco es un honor ser considerados uno de los “aliados principales” de Alsea, subrayando que las empresas actúan como puentes necesarios para lograr cambios sistémicos y movilidad social en México.

Confíen en estos productos con causa, porque detrás hay un trabajo muy apasionado, muy dedicado y con muchos años de experiencia Valentina Villa Ordorica, directora general de la Fundación Santander México

Innovación en impacto social: Educación y Empleabilidad

El reconocimiento también pone énfasis en una nueva etapa de colaboración. Por primera vez, ambas fundaciones están coinvirtiendo en un eje de educación y empleabilidad, sumándose a los esfuerzos que ya realizaban en temas de alimentación.

Esta nueva línea de acción se materializa a través de la organización Gastromotiva, un proyecto que capacita a mujeres y jóvenes en el sector gastronómico.

El objetivo es brindarles las herramientas necesarias para acceder a empleos dignos, justos y bien remunerados, creando al mismo tiempo un canal de talento para la industria restaurantera.

Valentina Villa Ordorica, directora general de Fundación Santander México (Elizabeth Flores)

Transparencia y valores compartidos de Alsea y Santander México

La decisión de Alsea de sumar a Santander como un socio clave respondió a la afinidad de valores y a la relevancia de Santander como socio comercial estratégico.

La colaboración se basa en un modelo de coinversión que permite multiplicar el impacto, reducir riesgos mediante procesos transparentes y escalar soluciones que ya han demostrado su efectividad en el combate a la carencia alimentaria.

El evento contó con la presencia de directivos de marcas como Domino’s, Starbucks y Vips, así como del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), quienes atestiguaron este fortalecimiento de lazos que busca transformar la realidad de millones de niños y jóvenes en México.