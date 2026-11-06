Antes de que cierre el año tenemos otro movimiento fuerte en el mundo del entretenimiento, con la compra de Roku por parte de FOX por 22 mil millones de dólares.

Gracias a esta compra de Roku, FOX se establece como uno de los principales actores en el mundo del streaming, pues previo a la transacción ya poseían el control de Tubi y FOX One.

Roku (Unsplash)

FOX logra la compra de Roku por 22 mil millones de dólares

A mediados de 2026 se dio a conocer la compra de Roku por parte de FOX en 22 mil millones de dólares; luego de un breve proceso de revisión por parte de las autoridades antimonopolio, se le dio el visto bueno a la adquisición.

Con esto, FOX tendrá control de 3 plataformas de streaming, incluyendo a Tubi y Fox One, las cuales ya eran parte de la empresa desde hace tiempo.

Esto les otorgará acceso potencial a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, que son los que actualmente cuentan con un dispositivo de Roku en su casa, más los que hacen uso de las otras plataformas.

Además, FOX se convierte de facto en una de las empresas más grandes de streaming en Estados Unidos, debido a todo lo que controlarán a partir de ahora.

Reproductor de streaming Roku. (Roku)

FOX busca fortalecer su presencia con la compra de Roku

Aunque FOX vendió todas sus franquicias y negocios de cine y televisión hace ya varios años, ahora busca fortalecer su presencia en el entretenimiento desde una nueva perspectiva con la compra de Roku.

FOX no busca ser un referente cultural como tal, sino ser el medio por el que la gente accede al entretenimiento digital mediante alguna de sus plataformas.

Esto combinado con el contenido deportivo y de noticias que ya manejaban desde la separación de sus franquicias, donde son de los principales competidores.

Analistas ven la posibilidad de llevar los contenidos de FOX actualmente a una escala global y de mayor acceso, todo gracias a la tecnología de Roku.