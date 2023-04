El concierto de The 1975 sigue dando que hablar entre los fans, pero ahora por el vino Finca Las Moras Malbec, mismo que Matty Healy tomó en su concierto en CDMX, aquí te contamos su precio y si es o no bueno.

En TikTok está circulando en las tendencias un video del usuario @acorsaint en el cual sin más es una pedrada a todos aquellos que se creen sommelier, tras señalar que vino se tomó Matty Healy de The 1975 durante su concierto en CDMX.

Pues se trata de un vino tinto Finca Las Moras Malbec, el cual a consideración es una bebida alcohólica de precio accesible, mismo que sin peros se tomó Matty Healy de The 1975.

Y que está causando sensación ya que según entre comentarios está dejando ver que Matty Healy - de 33 años de edad- de The 1975 no es un “mamalón” a la hora de tomar vinos.

¿Cuánto cuesta el vino Finca Las Moras Malbec que tomó Matty Healy de The 1975 en su concierto en CDMX?

El vino Finca Las Moras Malbec que tomó Matty Healy de The 1975 en su concierto en CDMX es una bebida de precio muy accesible.

Además, el vino Finca Las Moras Malbec también puede ser adquirido con facilidad en cualquier tienda de autoservicio.

Según la información el vino Finca Las Moras Malbec que tomó Matty Healy de The 1975 en su concierto en CDMX tiene un precio de entre los 155 a los 250 pesos.

Por lo que el vino Finca Las Moras Malbec que tomó Matty Healy de The 1975 puede ser adquirido en las siguientes tiendas y con este precio:

Amazon: 250

Palacio de Hierro: 176 pesos

Chedraui: 167 pesos

Walmart: 165 pesos

Soriana: 163.90 pesos

Bodegas Alianza: 155 pesos

La Europea: 151 pesos

Precio que ha hecho que cause sensación entre los fans de The 1975, pues tras ver a Matty Healy tomar vino Finca Las Moras Malbec en su concierto en CDMX se está convierto en objeto del deseo.

Finca Las Moras Malbec: ¿Cuánto cuesta el vino que Matty Healy de The 1975 se tomó en su concierto en CDMX? (Especial)

¿El vino Finca Las Moras Malbec que tomó Matty Healy de The 1975 en su concierto en CDMX es bueno?

Para los que han dicho que Matty Healy de The 1975 no anda presumiendo los vinos que toma a verlo con Finca Las Moras Malbec en su concierto en CDMX, te contamos qué tan bueno o no es.

Pese a que entre comentarios y el propio video del usuario @acorsaint en TikTok han señalado que Matty Healy de The 1975 no pecar de presumido siendo todo sommelier bebiendo un vino caro y fino.

Aunque la realidad es que el vino Finca Las Moras Malbec es de mesa y accesible, por lo que decir que es bueno, porque ya lo tomo Matty Healy de The 1975 sería caer en el mismo cliché, pue ni el ni los fans son sommeliers para dar opinión experta.

Además de que se desconoce si fue el propio Matty Healy de The 1975 quien pidió en específico este vino o solo fue el que la producción le consiguió.

Sin embargo esto no afecta a los gustos y paladares, pues sin importar si es caro o barato cada uno puede hacer su elección.