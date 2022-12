La banda británica The 1975, ya anunció que tendrá conciertos en México para el 2023, tras su exitoso paso en el Corona Capital de este año; aquí te decimos cuánto costarán los boletos.

Como parte de su gira “At Their Very Best”, The 1975 pondrá a vibrar los escenarios de nuestro país nuevamente con sus presentaciones en:

Guadalajara: Arena VFG (29 de marzo 2023)

Ciudad de México: Palacio de los Deportes (30 de marzo 2023)

Estas dos fechas de conciertos de The 1975, se unen al performance que tiene programado la agrupación en el Tecate Pa´l Norte 2023.

The 1975 anuncia conciertos en México para el 2023 (@ocesa_total / Twitter)

En ese sentido, Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald pretenden con su visita a México seguir ganándose el cariño del público.

Si tú eres fan de The 1975, te dejamos toda la información sobre la venta y costo de boletos para que consigas los tuyo y no te quedes sin verlos en vivo para cantar éxitos como:

Robbers

It’s Not Living (If It’s Not With You)

Somebody Else

I’m in Love With You

Looking For Somebody (To Love)

Chocolate

Oh Caroline

Be My Mistake

Happiness

About You

The 1975 (@the1975 / Instagram)

¿Cuánto costarán los boletos para los conciertos The 1975 en México?

El precio oficial de los boletos para los conciertos The 1975 en México para el 2023, aún no está disponible.

Sin embargo, se especula que el costo que tendrían oscilaría entre los 916 y los 2 mil pesos , sin contar los cargos Ticketmaster, dependiendo la zona que se elija.

Cabe destacar que la preventa Citibanamex para adquirir las entradas para ver a The 1975 será el próximo 15 de diciembre.

The 1975 (@the1975 / Instagram)

Lo más probable es que la venta general arranque un día después como suele hacer Ticketmaster a la hora de comercializar boletos para los conciertos.

Recuerda que si eres tarjetahabiente Citibanamex tiene la posibilidad de adquirir tus boletos del concierto de The 1975 a 3, 6 y 9 meses sin intereses.

El anuncio de que The 1975 estará otra vez en México con un par de fechas en el 2023, ha causado gran emoción en los fans de la banda británica de pop-rock.