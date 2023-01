A pesar de que el año 2022 aún no llega su final, los amantes de la música ya se encuentran esperando con ansias la llegada del año 2023 por los conciertos.

Y es que para próximo año varias bandas ya anunciaron e incluso agotaron los boletos para su conciertos en México.

Aquí te dejamos cuales son los 11 conciertos más esperados para el 2023, cuándo y dónde se estarán presentando:

Super Junior Tame Impala The Weeknd Imagine Dragons Muse Mötley Crue y Def Leppard Billie Eilish The 1975 Blink-182 Alejandro Sanz The Killers

Cabe recordar, además de estos conciertos, varios otros artistas, bandas y festivales tendrán lugar a lo largo del 2023.

Concierto (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

Super Junior, concierto en 2023

Super Junior anunció que regresará a México con su gira mundial ‘Super Show 9: Road’ durante el 2023 el día miércoles 15 de febrero.

De acuerdo con el comunicado, Super Junior se presentará esta única fecha en la Arena CDMX, la cual tiene una aforo de 22 mil 300 espectadores.

Tame Impala en concierto en 2023

Tame Impala presentará ‘The Slow Rush Tour’ los días viernes 10 y sábado 11 de marzo del 2023 en el Palacio de los Deportes.

Concierto de The Weeknd en 2023

The Weeknd estará en concierto en el Foro Sol de la CDMX el día viernes 29 y sábado 30 del mes de septiembre del 2023.

La segunda fecha la abrió tras agotar las entradas para la primera cita del concierto.

The Weeknd en concierto (@theweeknd)

Imagine Dragons, concierto en 2023

Imagine Dragons, la banda originaria de Las Vegas, Nevada, se presentará en concierto el día 17 de mayo de 2023 en el Foro Sol de la CDMX.

Esto, Imagen Dragons los dio a conocer luego de que cancelara sus dos fechas programadas para el mes de noviembre del 2022.

Muse en concierto para 2023

A diferencia de las otras bandas, Muse se presentará en cuatro fechas en 3 lugares de México: Moterrey, Guadalajara y la CDMX.

18 de enero en el Estadio Banorte en Monterrey

20 de enero en la Arena VFG en Guadalajara

22 y 23 de enero en el Foro Sol de la CDMX

Muse en los MTV Europe Music Awards 2022 (Martin Meissner / AP Photo / AP)

Mötley Crue y Def Leppard en concierto en 2023

Mötley Crüe y Def Leppard presentarán ‘The World Tour’ en México con dos conciertos en el 2023:

18 de febrero en el Foro Sol de la CDMX

21 de febrero en el Estadio Banorte de Monterrey

Billie Eilish en concierto durante el 2023

Billie Eilish y su gira ‘Happier Than Ever The World Tour 2023′ hará una parada en México y las ciudades elegidas para un concierto fueron la CDMX y Guadalajara.

Miércoles 29 de marzo en el Foro Sol de la CDMX

Domingo 2 de abril en la Arena VFG en Guadalajara

The 1975, conciertos del 2023

The 1975 presentará su gira “At Their Very Best” en dos fechas y dos ciudades de México:

Miércoles 29 de marzo en la Arena VFG en Guadalajara

Domingo 30 de marzo en el Foro Sol de la CDMX

The 1975 (Instagram | @the1975)

Blink-182 conciertos en el 2023

Tras 7 años de su separación, Blink 182 comenzará su nueva gira mundial ‘World Tour 2023/2024′ el día 11 de octubre del 2022.

Y en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México Blink 182 se presentará:

Martes 28 de marzo

Miércoles 29 de marzo

viernes 31 de marzo

Alejandro Sanz durante el 2023

Alejandro Sanz ha anunciado 3 fechas mas para verlo en si tour por México durante el 2023.

19 de febrero en Monterrey en el Auditorio Citibanamex

21 de febrero en Guadalajara en el Auditorio Telmex

7 de marzo en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional

Además de las 3 fecha más estará dando 12 conciertos en vivo para sumar 15 en total repartido en 7 ciudades de México.

The Killers en concierto el 2023

The Killers estará de regreso en México con dos conciertos en México, que los llevará a pisar la CDMX y Guadalajara en Jalisco:

30 de marzo en la Arena VFG, Guadalajara

1 de abril en el Palacio de los Deportes, CDMX