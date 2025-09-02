Hay una MacBook Pro 15 cuesta menos de 7 mil pesos en Amazon, pero hay que leer las letras chiquitas.

Si estás buscando cambiar de computadora portátil, en el catálogo de Amazon hay una opción barata.

La MacBook Pro 15 que cuesta menos de 7 mil pesos en Amazon

Amazon tiene la MacBook Pro 15 en un precio de 6 mil 987.62 pesos.

Sin embargo, las letras chiquitas que tiene este dispositivo de Apple en Amazon es que se trata de un artículo reacondicionado.

MacBook Pro 15 en Amazon (Especial)

Que un producto sea reacondicionado significa que se trata de un dispositivo que está probado y certificado para venderse y funcionar como nuevo.

Eso significa que al producto se le realizaron pruebas de funcionalidad, limpieza básica, además de inspección y reembalaje.

Amazon detalla que la computadora se envía con todos los accesorios relevantes con una garantía mínima de 90 días, aunque en una caja genérica.

En el caso de la MacBook Pro 15, el dispositivo es vendido por Amazon Estados Unidos, así que se encuentra certificado.

Otra de las ventajas que tiene la computadora de Apple es que Amazon ofrece la oportunidad de pagar a 12 meses sin intereses.

Lo que deja el pago mensual en tan solo 582.30 pesos , ya con cargos de importación incluidos.

En ese sentido, la MacBook Pro 15 que tiene Amazon es una buena opción si buscas una laptop y no cuentas con mucho presupuesto.

Características de la MacBook Pro 15 que cuesta menos de 7 mil pesos en Amazon

La MacBook Pro 15 que cuesta menos de 7 mil pesos en Amazon tiene las siguientes características.

Cuenta con una pantalla de 15.4 pulgadas, es de color gris espacial y un teclado retroiluminado.

Respecto a su disco duro, la MacBook Pro 15 tiene 256 GB, además de una memoria RAM de 16 GB.

El modelo del CPU es un Intel Core i7 de 6 núcleos de 2.6 GHz con cuatro puertos Thunderbolt 3 USB-C.

Asimismo, tiene con un sistema operativo MacOS y Turbo Boos de hasta 3.5 GHz.